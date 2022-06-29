وصول أكثر من 312 ألف حاجٍ إلى المدينة المنورة

كشفت إحصائيات وزارة الحج والعمرة عن حركة القدوم والمغادرة للحجاج بالمدينة المنورة، عن وصول 312 ألفاً و 982 حاجاً من مختلف الجنسيات إلى المدينة المنورة، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء مناسك الحج هذا العام.

أشارت الإحصائيات إلى أن 252،140 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ أن استقبل أولى رحلات الحج هذا العام، فيما استقبل مركز الهجرة البرية 47،521 حاجاً، واستقبل مركز البر الحاج 13،210 حاجاً، إضافة إلى العدد. من حجاج المدينة المنورة من جنسياتهم. 6411 حاج.

مغادرة 221،267 حاجا

وأشار إلى أن 221،267 حاجاً غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين أقاموا بالمدينة المنورة أمس 91،689 حاجاً من مختلف الجنسيات المنورة خلال موسم حج هذا العام. في حين ارتفع إجمالي عدد الزيارات الجماعية للمنازل التي تم إجراؤها إلى 1306 منذ بداية الموسم، فيما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في أماكن الخدمة المختلفة 713 حاجًا، بالإضافة إلى تنفيذ 29 زيارة إلى فحص الوضع الصحي للحجاج النائمين في المستشفيات خلال موسم ما قبل الحج، وإجراء 186 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمة للحجاج في مختلف محاور الخدمة.