وصول أكثر من 330 ألف حاج إلى المدينة المنورة

كشفت إحصائيات وزارة الحج والعمرة عن حركة استقبال ومغادرة الحجاج بالمدينة المنورة عن وصول 3،3451 حاجاً من مختلف الجنسيات إلى المدينة المنورة، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء مناسك الحج هذا العام.

أرقام إحصائية

أظهرت الإحصائيات أن 266.064 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ أن استقبل أولى رحلات الحج هذا العام، فيما استقبل مركز الهجرة البرية 49038 حاجاً، واستقبل مركز الحج البري 15222 حاجاً، بالإضافة إلى عدد الحجاج المتبقين. وفي المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، أشار إلى أن حجاج بنغلادش كانوا الأكثر عددًا أمس في المدينة المنورة، حيث بلغ عددهم 12625 حاجًا، ثم من نيجيريا بعدد 9673 حاجًا، وباكستان بعدد 8،369 حاجًا، ثم من الهند بواقع 7575 حاجًا. ومن ثم حجاج إيران وعددهم 6425 حاجا، وخلال الأيام الماضية في طريقهم إلى الأماكن المقدسة بمكة المكرمة بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين أقاموا في المدينة المنورة أمس 90877 حاجا من مختلف الجنسيات.

تصنيف سكن الحاج

وأظهرت إحصاءات من وزارة الحج ووكالة العمرة لشؤون الزيارة أنه تم إجراء 512 زيارة لتقييم منازل الحجاج بالمدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، فيما بلغ إجمالي حالات التجمعات للإسكان المنفذة 1388 عملية جماعية. منذ بداية الموسم، بينما بلغ عدد المعتمرين الذين تم إرشادهم في مواقع الخدمة المختلفة 764 حاجًا، بالإضافة إلى القيام بـ 31 زيارة للتحقق من الحالة الصحية للحجاج النائمين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، وحملهم. 197 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمة لحجاج بيت الله الحرام في مختلف مجالات الرعاية.