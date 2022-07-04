وصول أكثر من 375 ألف حاج إلى المدينة المنورة

كشفت إحصائيات وزارة الحج والعمرة عن حركة استقبال ومغادرة الحجاج بالمدينة المنورة وصول 375 ألفاً و 918 حاجاً من مختلف الجنسيات عبر المنافذ الجوية والبرية.

وأظهرت الإحصائيات أن 305.437 حاجا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ أن استقبل أولى رحلات الحج هذا العام، فيما استقبل مركز الهجرة البرية 51 ألفا و 48 معتمرا.

استقبال ضيوف الرحمن

استقبل مركز البر المعتمر 19250 حاجًا، بالإضافة إلى عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، موضحًا أن حجاج بنغلادش هم الأكثر عددًا في المدينة المنورة أمس بـ7444 حاجًا، ثم باكستان بـ7261، والهند 5939، نيجيريا 4926، إيران مع 3051 حاج.

وأشار إلى أن 321 ألفا و 269 حاجا غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين أقاموا في المدينة المنورة أمس 54619 من مختلف الجنسيات.

وأظهرت إحصاءات من وزارة الحج ووكالة العمرة لشؤون الزيارة، أنه تم إجراء 581 زيارة لتقييم منازل الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، فيما بلغ إجمالي عدد حالات التجمع للسكن 1،627 منذ ذلك الحين. بداية الموسم، حيث بلغ عدد المعتمرين الذين تم إرشادهم في أماكن الخدمة المختلفة 894 حاجًا، بالإضافة إلى القيام بـ 35 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام في مستشفيات المدينة المنورة خلال فترة ما قبل موسم الحج، وتنفيذ 233 حاج. زيارات ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمة لحجاج بيت الله الحرام في مختلف مجالات الرعاية.