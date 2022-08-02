وصول أول سفِيْنة حبوب أوكرانية إلَّى سواحل تركيا.. التفتيش غدا

قال شاهد من رويترز إن أول سفِيْنة تنقل حبوبًا أوكرانية إلَّى الأسواق العالمية شوهدت فِيْ البحر الأسود قبالة سواحل تركيا يوم الثلاثاء.

ومن المقرر تفتيش السفِيْنة صباح الأربعاء.

قال ممثل تركيا فِيْ مركز التنسيق المشترك فِيْ اسطنبول، اليوم الثلاثاء، إن أول سفِيْنة تنقل الحبوب الأوكرانية إلَّى الأسواق العالمية منذ بدء الحرب من المتوقع أن ترسو قبالة إسطنبول مساء اليوم.

فِيْ مؤتمر صحفِيْ فِيْ مركز التنسيق المشترك، قال الجنرال أوزكان ألتون بوداك إن السفِيْنة تبحر كَمْا هُو مخطط لها.

غادرت الشحنة الأولى من الحبوب الأوكرانية ميناء أوديسا عبر السفِيْنة التي ترفع علم سيراليون، رازوني، يوم الاثنين، وهِيْ المرة الأولى منذ شهُور التي تنقل فِيْها كييف الحبوب إلَّى البلدان المشترية.

وسيتم تفتيش السفِيْنة من قبل المسؤولين الروس والأتراك والأوكرانيين والأمم المتحدة.

تراقب الأطراف الأربعة الشحنات وتجري عمليات التفتيش من مركز التنسيق المشترك فِيْ اسطنبول.

وكان من المقرر أن تصل سفِيْنة رازوني ظهر الثلاثاء. وكانت ترفع علم سيراليون وغادرت ميناء أوديسا يوم الاثنين فِيْ حوالي الساعة التاسعة صباحًا (6 بتوقيت جرينتش) حاملة 26 ألف طن من الذرة باتجاه ميناء طرابلس فِيْ شمال لبنان.

وسيتم تفتيش السفِيْنة من قبل فريق من مركز التنسيق المشترك المسؤول عَنّْ الإشراف على صادرات الحبوب الأوكرانية، وفقًا للاتفاقية الموقعة فِيْ اسطنبول فِيْ 22 يوليو الماضي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة للسماح بتصدير الأوكرانية. الحبوب تحت إشراف دولي.

وبحسب الإجراء، فإن “السفِيْنة لن تدخل ميناء اسطنبول، لكنها ستجري عمليات تفتيش فِيْ البحر بينما ترسو السفِيْنة” عَنّْد مدخل مضيق البوسفور فِيْ البحر الأسود.

وحذرت وزارة الدفاع التركية من اقتراب المراكب ومنها تلك التي تقل صحفِيْين من السفِيْنة قائلة “لن يسمح للقوارب بالاقتراب من السفِيْنة وستتخذ قيادة خفر السواحل الإجراءات اللازمة فِيْ هذا الصدد”.