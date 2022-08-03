وصول أول سفِيْنة حبوب أوكرانية إلَّى سواحل تركيا

قال شاهد من رويترز إن أول سفِيْنة تنقل الحبوب الأوكرانية إلَّى الأسواق العالمية شوهدت فِيْ …

ومن المقرر تفتيش السفِيْنة صباح الأربعاء.

وغادرت السفِيْنة التي ترفع علم سيراليون ميناء أوديسا الأوكراني يوم الاثنين وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنه من المتوقع أن تصل إلَّى مدخل مضيق اسطنبول حوالي الساعة التاسعة مساء (1800 بتوقيت جرينتش).

وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقيات منفصلة مع تركيا والأمم المتحدة، مما يمهد الطريق لأوكرانيا – واحدة من أهم سلال الخبز فِيْ العالم – لتصدير 22 مليون طن من الحبوب والسلع الزراعية الأخرى التي كانت عالقة فِيْ موانئ البحر الأسود.

فِيْ اتفاق نادر بين الكرملين وكييف، أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا يوم الاثنين أن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية لأول مرة منذ بدء الحرب فِيْ فبراير هُو “اختراق للعالم”.

وقال الوزير الأوكراني “إنه يوم إغاثة للعالم، وخاصة لأصدقائنا فِيْ الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، بينما تغادر أول حبة أوكرانية أوديسا بعد شهُور من الحصار الروسي”.