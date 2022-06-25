وصول الفوج الأول من حجاج بريطانيا إلى مكة المكرمة

وصلت اليوم إلى مكة المكرمة أول مجموعة من الحجاج الأوروبيين من بريطانيا وعددهم 190 حاجا والتي تمثل أول دفعة من حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا لموسم حج العام الجاري 1444 هـ. تطوير التجربة الرقمية للحجاج، وضمن الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات المباشرة وتقليل التكاليف، وتوفر البوابة إمكانية التأكد من استيفاء الحاج للشروط التي تشمل (استكمال الحصول على الجرعات المعتمدة من اللقاحات ضد فيروس كورونا، أن يكون عمر الحاج أقل من 65 عامًا في التقويم الميلادي، لذا فإن تاريخ الميلاد هو من 1-7-1957 م فصاعدًا، ونتيجة سلبية لاختبار PCR قبل مغادرة بلدك)، مع إعطاء الأولوية لمن لم يؤد فريضة الحج من قبل.

وصول الدفعة الأولى من حجاج بريطانيا

وتشمل البوابة خدمات متكاملة تشمل خيارات الحزمة المتنوعة والخدمات المساندة، ومركز اتصال متعدد اللغات يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار التأشيرات إلكترونيًا لتلبية تطلعات ورغبات الحجاج من تلك الدول، ضمن إجراءات سهلة ويسهل الوصول إليها.

استقبلت المجموعة الأولى في مركز الإرشاد في النورية بمدخل مكة المكرمة، ووكيل وزارة الحج والعمرة وكيل وزارة الحج والعمرة وكيل وزارة الحج والعمرة وكيل وزارة الحج والعمرة عبد الرحمن شمس ومدير عام وزارة الحج والعمرة. في مكة المكرمة المهندس ممدوح العراقي ومشرف الاستقبال والتوجيه حسين العداني وعضو المبادرة المهندس عماد قاري الذي رحب بالحجاج وقدم لهم ماء زمزم كأفضل ماء للحجاج والورد والورد. هدايا تذكارية.

استقبال جيد ودافئ.

أعرب الحجاج الأوروبيون عن امتنانهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لما يبذلونه من جهد وما يقدمونه من تسهيلات وخدمات للحجاج مما يتيح لهم ذلك. يؤدون واجبهم بسهولة وأمان وأمان، معربين عن شكرهم وتقديرهم للاستقبال الكريم الذي حظوا به منذ وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة حتى وصولهم إلى مكة المكرمة، مما يعكس مدى حكم المملكة واهتمام الناس. لضيوفه الذين يتوافدون عليه من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج.