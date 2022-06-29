وصول ريكاردو سواريز للقاهرة لتدريب الأهلي..شاهد

وصل البرتغالي ريكاردو سواريز، المدرب الجديد لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء إلى القاهرة، قبل لقاء مع مديري القلعة الحمراء لتوقيع عقود تدريبهم مع العملاق من. وستخلف القاهرة الجنوب افريقي بيتسو موسيمان.

ويرافق البرتغالي ماوريسيو فاس كمدرب مساعد وباولو لوبو مدرب حراس المرمى وراؤول فاريا محلل أداء وبيدرو غيماريش كمخطط تنزيل.

اتفق مديرو الأهلي على استمرار سامي كومسان ضمن مدرب الأهلي الجديد، إلى جانب سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة، وكذلك الهيئة الطبية برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة والهيئة الإدارية برئاسة. سمير عدلي.

يشار إلى أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب شكر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في الأيام الأخيرة، بعد إنهاء تعاقده مع القلعة الحمراء بالاتفاق المتبادل، بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي من المغرب.

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للمباراة القادمة مع نظيره نادي سموحة الإسكندرية في الدوري المصري الممتاز.

تقام مباراة سموحة أمام سيراميكا كليوباترا، اليوم الأربعاء، 29 يونيو، الساعة التاسعة والنصف مساءً والعاشرة والنصف في المملكة العربية السعودية، ضمن مباريات اليوم الثالث والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.