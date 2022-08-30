تفاصيل وصول فيلا كأس العالم بالدوحة لـ 6 ملايين ريال، مع اقتراب كأس العالم في قطر لعام 2022م، ومن المتوقع ان يزور قطر ملايين الزوار خلال فترة كاس العالم، وللإقامة للأشخاص تم تجهيز الفنادق والفيلات الكثيرة التي تستوعب ملايين الناس حيث تم انشاء العديد من الفيلات الفارهة والفنادق الفاخرة لاستقبال الزوار والوافدين لكاس العالم حيث وصلت أسعار الفيلات في قطر الى ما يقارب السته مليون ريال سعودي، وهذا السعر غالي الثمن ان دل فإنما يدل على رفاهيه هذه الفيلات وانها لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة من محبي كرة القدم.

فيلات قطر لكأس العالم

وفرت مدينه قطر 130 الف غرفه لاستيعاب الجماهير القادمة من كافة انحاء العالم والتي تم تجهيزها بشكل راقٍ وجميل جدا ما يسهل على الزوار ومشجعين كرة القدم بالسكن فيها لمده كاس العالم والتي ستكون شهرا من بداية انطلاق اول لعبة في كاس العالم، هذا وقد عملت قطر على تجهيز العديد من الفنادق أيضا للحصول على الخدمات الرفاهية للاعبين والمدربين الفنية للفرق الرياضية المتقدمة لكاس العالم.

فنادق قطر لكأس العالم

وفرت أيضا قطر بالشراكة مع شركة ام بي سي للسفن البحرية باستئجار سفينتين وتحويلهما لفندقيين عائمين على سطح الماء، حيث يوفر 4000 غرفة للسكن لزوار كرة القدم، حيث وتعتبر السفن السياحية هي من حلول الاستدامة للسكان حول العالم، يوفر الفندق الواحد نوعان من الغرف منها التقليدية التي تطل على البحر مباشره من الشرفة والأجنحة الفاخرة، بالإضافة الى الفلل التي تتمعن بالرفاهية وكافة الأساليب الحديثة.

تفاصيل وصول فيلا كأس العالم بالدوحة لـ 6 ملايين ريال

وعن مواصفات الفيلات التي تم توفيرها لمشجعي كرة القدم لمونديال 2022 فتتراوح الفيلا من بين 700 الى 2000 متر مربع وتشمل على غرف معيشه ومطابخ مجهزه حديثًا وراحات منزليه، اضافه الى العديد من الحمامات بكافه أنواعها ورفاهيتها، وتوفر مجموعه اكور الفندقية المشهورة في قطر مشغلات لخدمات الضيافة لنوادي أوروبا ونوادي العالم حيث وفرت 10000 موظف في اداره وتشغيل اكثر من مليون شخص وجهزت 60,000 شقه وفلة لتوفير كافه سبل الراحة لمشجعين كره القدم حول العالم.

يبدأ المزاد على الفيلات في الدوحة في قطر ليصل الى 6 ملايين ريال سعودي للفيلا الواحدة، فرفاهية الفيلات في قطر وباعتبارها منطقة سياحية للكثير حول العالم فتعتبر هذه الفيلات مسكن العديد من أصحاب رؤوس الأموال حول العالم.