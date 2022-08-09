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وصول مشاة البحرية السعودية والأمريكية إلى ينبع للمشاركة بتمرين “الغضب العارم 22”

كتب newsaفي آخر تحديث

وصلت مشاة من القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح مشاة البحرية الأمريكية إلى ميناء ينبع، تمهيدا للمشاركة في التمرين الثنائي “Burning Rage 22” الذي تنظمه المملكة في منطقة عمليات السفينة. ممارسة في المحافظات. ينبع والخرج.

وصول مشاة البحرية السعودية والأمريكية إلى ينبع للمشاركة في تمرين "حرق الغضب 22" - المواطن.

افتراضات وتدريبات بين القوات السعودية والأمريكية

وتشمل المناورات التي تبدأ منتصف الأسبوع الجاري وتستمر عدة أيام، سيناريوهات وتدريبات عديدة بين القوات السعودية والأمريكية.

وصول مشاة البحرية السعودية والأمريكية إلى ينبع للمشاركة في تمرين "حرق الغضب 22" - المواطن.

ويأتي هذا التمرين لتعزيز الشراكة بين القوات السعودية ونظيراتها الأمريكية في تنفيذ الخطط الثنائية.

وصول مشاة البحرية السعودية والأمريكية إلى ينبع للمشاركة في تمرين "حرق الغضب 22" - المواطن.

وصول مشاة البحرية السعودية والأمريكية إلى ينبع للمشاركة في تمرين "حرق الغضب 22" - المواطن.

به فوج المشاة 22، تمرين القوات البحرية الملكية السعودية، القوات الأمريكية