وصول 300 ضيف من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جدة لأداء الحج

وصل اليوم 300 ضيف من حجاج ذوي الإعاقة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444 هـ، في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة للعام الثاني على التوالي لأداء مناسك الحج. من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والحركية والأيتام من جميع مناطق المملكة.

الهدف من المبادرة

وتهدف المبادرة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام من أداء فريضة الحج بكل سهولة ويسر، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة هذه الفئة الغالية تماشياً مع رؤية 2030.

البرنامج والجدول الزمني

حرصت وزارة الحج والعمرة هذا العام على توفير برنامج وجدول زمني لكل فئة، وتوفير كافة التسهيلات والإجراءات من خلال وجود مرافقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير السكن الملائم والمجهز في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تتخذ مع مراعاة ظروفهم، سيارات حديثة مجهزة وفق المعايير الدولية للنقل داخل الأماكن المقدسة، وتخصيص مسارات خاصة لأداء الطقوس داخل المشاعر ورمي الحصى بالتنسيق مع جميع الجهات الخدمية، وتوفير مفتي للمبادرة، و متطوعون لخدمتهم على مدار 24 ساعة، ليكونوا حجًا ميسورًا من بداية وصولهم حتى انتهائهم من أداء المناسك.