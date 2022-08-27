وضعية إدماجية عن الآفات الاجتماعية ،يهتم الكثير من الافراد حول العالم بعالم التنمية البشرية وتأثيرها على حياة الانسان بالإيجاب والسلي ولعل من اكثر المشكلات التي نواجهها هي العلل الاجتماعية والتوتر في العلاقات بشكل كبير وممارسة عادات غير سائدة وجديدة في المجتمع، بالإضافة الى إمكانية التدمير لبعض العلاقات والسلوكيات الايجابية بين الاشخاص والمجتمع.

العلل الاجتماعية

قبل الحديث عن موقف تكاملي حول الآفات الاجتماعية، يجب أن نعرف أولاً معنى الآفات الاجتماعية، وهنا ملخص موجز للآفات الاجتماعية:

يمكن تعريف العلل الاجتماعية على أنها قيام بعض الأشخاص بأشياء ليست شائعة في المجتمع.

أيضًا، غالبًا ما تتمثل الشرور الاجتماعية في السلوكيات السيئة لبعض الأفراد في المجتمع.

إن مخاطر الآفات الاجتماعية هي عملهم لتدمير الناس والمجتمع ككل.

كما أنه من الضروري التخلص من هذه الشرور الاجتماعية من أجل تحسين المستوى العام للناس أولاً والنهوض بالمجتمع ثانياً.

هناك العديد من الأسباب التي تساهم في خلق العلل الاجتماعية، لذلك يجب تطوير موقف تكاملي من أجل العلل الاجتماعية، وإليكم بعض هذه الأسباب:

قلة الوعي الثقافي والوعي الديني الذي يحث الأفراد في المجتمع على الابتعاد عن هذه الآفات.

عدم وجود عقوبات قاسية تمنع الأفراد في المجتمع من ممارسة هذه الشرور السلوكية والاجتماعية.

قلة التوجيه السلوكي والتنشئة السليمة للأطفال بسبب إهمال بعض الأسر للأطفال.

كما قد تنتشر الشرور الاجتماعية نتيجة قلة فرص العمل والبطالة، حيث يتجه بعض الشباب بسبب قلة العمل إلى المخدرات والتدخين.

زيادة الكثافة الاجتماعية وندرة موارد الدولة.

انتشار الخرافات والعادات السيئة في المجتمع.

قد ينشر الجشع وحب السيطرة السلوكيات السيئة في المجتمع، بما في ذلك نشر الشرور الاجتماعية.

التعصب الجنسي والتمييز بين أحد الجنسين عن الآخر.

أشهر العلل الاجتماعية والوضع التكاملي للعلل الاجتماعية

1- التدخين

التدخين هو الشرور الاجتماعي الأكثر انتشارًا بين أفراد المجتمع.

كما ينتشر التدخين بين مختلف الفئات العمرية.

كما يحمل التدخين الكثير من المخاطر والأمراض للمدخنين، ومن هذه الأمراض سرطان الرئة وأمراض القلب.

يزيد معدل السكتة الدماغية للمدخنين من 2 إلى 4 مرات.

كيفية منعه

كما تتبع الدولة موقفًا تكامليًا تجاه العلل الاجتماعية، بما في ذلك آفة التدخين والوقاية منه. من بين هذه الحالات ما يلي:

زيادة الضرائب على مشتريات السجائر.

ضع بعض التعليمات التحذيرية على علب السجائر.

تقييد قدرة بعض مصانع التبغ.

وضع قانون صارم يمنع التدخين.

وضع برامج توجيهية للمعلمين في المدارس وأولياء الأمور للمشاركة في عملية توعية الشباب بمخاطر التدخين.

إشراك وسائل الإعلام والإذاعة في حملات إرشادية لتحذير الشباب من مخاطر التدخين.

2- المسكرات

لا يؤثر شرب الكحول على الفرد فقط، بل يمتد أيضًا إلى التأثير السلبي على المجتمع.

يتسبب شرب الكحوليات في فقدان جزئي للوعي لدى الشخص المخمور ونتيجة لذلك قد يؤدي إلى الكثير من حوادث القيادة.

كما تؤثر المشروبات الكحولية والمسكرات على صحة الإنسان، حيث يؤدي شرب الكحول إلى تلف الكبد وظهور حالات الذهان وفقدان الذاكرة.

يؤدي شرب الكحول والكحول إلى العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

كيفية منعه

يمكن أيضًا القضاء على هذا السلوك السيئ من خلال ما يلي:

يلجأ من يتعاطى الخمر والمسكرات إلى العلاج المتخصص الذي تقدمه الدولة.

استخدم مجموعات الدعم والتدريب.

إشراك الأسرة في برامج التدريب والدعم لتخليص أفرادها من هذه الآفة الاجتماعية.

3- الأدوية

لا يؤثر تعاطي المخدرات على الفرد فقط، بل يشمل أيضًا تأثيره السلبي على المجتمع.

كما أن تعاطي المخدرات هو السبب الأكثر شيوعًا لتدمير العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة.

كما أن العقاقير تؤثر سلباً على صحة من يتعاطونها، إذ إنها تدمر الوظائف الحيوية للجسم، مسببة العجز الدائم أو الوفاة.

كما يؤثر استخدام العقاقير على صحة العقل وحالته الصحية، حيث يؤدي تعاطي المخدرات إلى انخفاض حجم المخ سنويًا.

كما يسبب الدواء بعض أمراض القلب مثل اعتلال عضلة القلب واحتشاء عضلة القلب.

يؤثر تعاطي المخدرات أيضًا على ضغط الدم والدورة الدموية.

تؤثر الأدوية أيضًا على الرئة وقد تؤدي إلى الإصابة بالعديد من أمراض الجهاز التنفسي.

الحلول والإجراءات للحد من تعاطي المخدرات

كما تنفذ الدولة العديد من الحلول والإجراءات للحد من تعاطي المخدرات، ومن بينها ما يلي

إنشاء العديد من الوكالات المتخصصة في علاج الإدمان والوقاية والحد من تعاطي المخدرات.

التقليل من تنفيذ برامج غسيل الأموال المرتبطة بسوق المخدرات.

رعاية الشباب وغرس المبادئ الاجتماعية والدينية فيهم لحمايتهم من هذه الآفة الاجتماعية.

استحداث مناهج تحذيرية من أضرار تعاطي المخدرات في التعليم.

تكليف أخصائيين نفسيين في المنشآت التعليمية بمراقبة سلوك الطلاب خلال اليوم الدراسي تفاديا لحدوث هذه الآفة الاجتماعية.

4- التشرد

يترتب على التشرد آثار سلبية عديدة تنعكس بوضوح على المجتمع، حيث يؤدي التشرد إلى ضعف وانهيار النسيج الاجتماعي.

5- الانتحار

الانتحار هو السبب الرئيسي العاشر للوفاة في الولايات المتحدة.

قد يكون الانتحار أيضًا نتيجة لعدة أسباب نفسية مثل الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب والفصام.

قد يكون الانتحار نتيجة الظروف المحيطة مثل البطالة والسجن والفقر.

قد يكون سبب الانتحار تعاطي بعض المواد المخدرة مثل المخدرات والكحول.

6- الرشوة

الفساد هو أحد أشكال الفساد غير المشروعة في نظام العمل.

غالبًا ما تهدف الرشوة أيضًا إلى تحقيق مكاسب شخصية بعيدًا عن دخل الفرد من النظام.

كما يلجأ البعض إلى هذا السلوك السيئ لتحقيق مصالح شخصية بطريقة غير مشروعة.

7- التمييز العنصري

التمييز العنصري هو نوع من الأيديولوجية التي تقسم البشر وفقًا لجنسهم أو وفقًا للسمات الشخصية مثل السمات الجسدية الموروثة.

كما وضعت بعض الحكومات العديد من القوانين واللوائح الدستورية التي تنص على حماية الأقليات من العنصرية.

على الرغم من اللوائح والقوانين المصممة للحد من العنصرية، لا تزال العنصرية شرًا اجتماعيًا واسع الانتشار.

8- الفساد الإداري

الفساد الإداري هو نوع من إساءة استخدام السلطة والنفوذ لبعض أصحاب العمل لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

قد يتمثل الفساد الإداري في قبول الرشوة وغسيل الأموال لخدمة المصالح الشخصية لبعض أصحاب العمل.

ومن اضرار الفساد الاداري بالمجتمع فقدان ثقة الكثير من افراد المجتمع ببعض المؤسسات وممارساتها.

9- العنف

يعبر العنف عن السلوك السلبي للأفراد، سواء كان هذا العنف جسديًا أو لفظيًا تجاه شخص واحد أو تجاه عدة أشخاص.

يشمل العنف أيضًا العديد من السلوكيات السلبية في المجتمع مثل السرقة والاغتصاب والقتل والاعتداء.

كما أن العنف قد يكون نتيجة إهمال الأطفال أو يكون نتيجة لبعض السمات الشخصية لبعض الأفراد.

قد يكون العنف نتيجة لبعض التمييز العنصري في المجتمع أو نتيجة لسوء معاملة بعض الناس في المجتمع.

طرق التخلص من العلل الاجتماعية

توفير التعليم لجميع أطفال المجتمع.

توفير الكثير من فرص العمل لتقليل البطالة.

توفير فرص تعليمية وتدريبية هادفة لتوفير ما يحتاجه سوق العمل.

تقليل الكثافة السكانية من خلال توعية أفراد المجتمع بضرورة تنظيم الأسرة.

نشر العديد من البرامج التوعوية حول الآفات الاجتماعية وأضرارها على المجتمع وطرق علاجها.

نشر التعاليم والمبادئ الأخلاقية والدينية للحد من هذه الآفات السلوكية.

التركيز على توعية الأطفال والمراهقين بالأضرار والآثار السلبية والآفات الاجتماعية على أنفسهم وعلى المجتمع.

وضعية إدماجية عن الآفات الاجتماعية كما ويوجد الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يستخدمها الاشخاص ومنها الانتحار والتي يتخذ النسب العالية في الإحصائية خلال السنوات الاخيرة بالإضافة الى الرجوع الى سبب الظروف الصحية والاقتصادية للشخص.