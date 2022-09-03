وضع الغاز فِيْ ألمانيا “خانق”.. ماذا عَنّْ باقي أوروبا

قالت الشركة المنظمة لشبكة الغاز فِيْ ألمانيا، إن وضع إمدادات الغاز فِيْ ألمانيا حاليا آمن، لكنه غير مستقر، ولا يمكن استبعاد حدوث مزيد من التدهُور.

قالت الشركة المنظمة لشبكة الغاز فِيْ ألمانيا، إن وضع إمدادات الغاز فِيْ ألمانيا حاليا آمن، لكنه غير مستقر، ولا يمكن استبعاد حدوث مزيد من التدهُور.

جاء ذلك مع تمديد شركة غازبروم الروسية تعليق شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

تراجعت روسيا عَنّْ المَوعِد النهائي يوم السبت لاستئناف تدفقات خطوط الأنابيب، قائلة إنها وجدت تسربًا للنفط فِيْ المحرك أثناء الصيانة.

وقالت الهِيْئة التنظيمية الألمانية فِيْ تقريرها اليومي عَنّْ وضع الغاز “العيوب التي يدعيها الجانب الروسي ليست سببًا فنيًا لوقف التدفقات”.

الاتحاد الأوروبي مستعد إذا انقطع الغاز الروسي بالكامل

وفِيْ سياق متصل، أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني، السبت، أن الاتحاد الأوروبي “على استعداد جيد” فِيْ حال التوقف التام لإمدادات الغاز الروسي، وذلك بفضل إجراءات التخزين وتوفِيْر الطاقة.

وقال للصحفِيْين على هامش المنتدى الاقتصادي الأوروبي بين أمبروسيتي فِيْ تشيرنوبيو على بحيرة كومو “نحن على استعداد جيد لمقاومة استخدام روسيا المفرط لسلاح الغاز”.

واضاف “لسنا خائفِيْن من قرارات بوتين، نطلب من الروس احترام العقود، ولكن اذا لم يفعلوا، فنحن مستعدون للرد”.

أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة الجمعة أن خط أنابيب الغاز نورد ستريم الذي يربط روسيا بشمال ألمانيا، والذي كان من المقرر أن يستأنف الخدمة يوم السبت بعد انقطاع دام ثلاثة أيام فِيْ عمليات الصيانة، سيتوقف “تمامًا” حتى يتم إصلاح التوربين، دون تحديد مَوعِد نهائي.

وعليه، تستجيب روسيا للقرار الذي أعلنته مجموعة السبع يوم الجمعة، وهُو استهداف مكاسب الطاقة التي حصلت عليها روسيا، بالموافقة على وضع سقف لسعر النفط.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الجمعة، إن “الوقت قد حان” لوضع سقف لسعر الغاز المستورد عبر خط الأنابيب من روسيا، والذي يدعم تنفِيْذ إجراء دعا إليه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

وأشار جنتيلوني إلَّى أن “تخزين الغاز (فِيْ الاتحاد الأوروبي) وصل الآن إلَّى نحو 80 فِيْ المائة بفضل تنوع مصادر الإمداد”، حتى لو اختلف الوضع من دولة إلَّى أخرى.

وقال المفوض الأوروبي إن بروكسل “فعلت الكثير فِيْ الأشهر الأخيرة”، ولكن “اليوم يمكن عمل المزيد”.

وأوضح أن الهدف هُو “متابعة استراتيجية أوروبا الموحدة التي تعمل ضد غزو أوكرانيا من خلال استخدام الأسلحة الاقتصادية”.

وقال “نحن لا نشارك فِيْ الحرب، ولا نشارك فِيْ التصعيد العسكري”، ولكن “نحن ندعم أوكرانيا” و “يجب أن نفعل ذلك الآن بشكل أكثر فعالية”.