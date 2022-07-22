“وطني” شُروطْ تمويل الرَاجحّيْ الجديد 2022 تمويل وطني بدون كفِيْل 1443

تمويل الرَاجحّيْ الجديد 2022 وطني بلا ضامن. يعتبر تمويل مصرف الرَاجحّيْ فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من أشهر تمويلات مصرف الرَاجحّيْ. يسمى تمويل الرَاجحّيْ إمكان حيث يعتبر مصرف الرَاجحّيْ من أكبر البنوك فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ولديه العديد من الفروع فِيْ دول أخرى، وقد شارك فِيْ تمويل أكبر الشركات مثل بنك الرَاجحّيْ مثل شركة إمكان. تهدف إلى تقديم المساعدة للعديد من المواطنين من خلال خدمات تموين سهلة وسريعة، وتقديم دعم مادي فوري للمواطنين.
تمويل الرَاجحّيْ الجديد 2022
مزايا تمويل إمكان الرَاجحّيْ الميسرة بتمويل من إمكان يتمتع بالعديد من الميزات التي تجذب الكثير من العملاء، ومن هذه الميزات ما يلي
- عندما يكون التمويل متوافقًا مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية
- التمويل إذا لم تكن بحاجة إلى ضامن.
- لا يتطلب القرض تحويل الراتب.
- كَمْا أنه متاح لجميع عملاء البنوك ويمكن للمتقاعدين التقديم.
- يمكن أيضًا سدادها على أقساط طويلة تصل إلى عامين، ويمكن دفعها مقدمًا.
- وتبدأ قيمة التمويل عليها من 2000 ريال إلى 50 ألف ريال.
شُروطْ التمويل وطني الرَاجحّيْ
للتقدم بطلب التمويل، يجب أن يكون هناك عدة شُروطْ يحددها مصرف الرَاجحّيْ، منها ما يلي
- التمويل متاح لجميع المواطنين السعوديين ما لم يكن لديهم الجنسية السَعُودِيْة.
- بينما كان الرَاجحّيْ هُو الميسر المتاح للمواطنين والمقيمين.
- يجب أن يكون عمر مقدم الطلب أكثر من 20 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.
- أن يكون عاملاً من القطاع الحكومي المدني أو القطاع الخاص أو متقاعداً
- مدة العمل فِيْ القطاع الخاص أكثر من ستة أشهر.
- أما بالنسبة للقطاعات الحكومية أو شبه الحكومية فستكون أكثر من شهر.
- ألا يقل الراتب الأساسي للشخص عن 5000 ريال سعودي عند الحصول على التمويل الميسر و 7000 ريال سعودي فِيْ حالة التمويل الإضافِيْ.
- يجب أن يحضر الشخص
- يجب تقديم المستندات المطلوبة للحصول على هذا التمويل بشكل صحيح وكامل.