“وطني” شُروطْ تمويل الرَاجحّيْ الجديد 2022 تمويل وطني بدون كفِيْل 1443

تمويل الرَاجحّيْ الجديد 2022 وطني بلا ضامن. يعتبر تمويل مصرف الرَاجحّيْ فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من أشهر تمويلات مصرف الرَاجحّيْ. يسمى تمويل الرَاجحّيْ إمكان حيث يعتبر مصرف الرَاجحّيْ من أكبر البنوك فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ولديه العديد من الفروع فِيْ دول أخرى، وقد شارك فِيْ تمويل أكبر الشركات مثل بنك الرَاجحّيْ مثل شركة إمكان. تهدف إلى تقديم المساعدة للعديد من المواطنين من خلال خدمات تموين سهلة وسريعة، وتقديم دعم مادي فوري للمواطنين.

تمويل الرَاجحّيْ الجديد 2022

مزايا تمويل إمكان الرَاجحّيْ الميسرة بتمويل من إمكان يتمتع بالعديد من الميزات التي تجذب الكثير من العملاء، ومن هذه الميزات ما يلي

عندما يكون التمويل متوافقًا مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية

التمويل إذا لم تكن بحاجة إلى ضامن.

لا يتطلب القرض تحويل الراتب.

كَمْا أنه متاح لجميع عملاء البنوك ويمكن للمتقاعدين التقديم.

يمكن أيضًا سدادها على أقساط طويلة تصل إلى عامين، ويمكن دفعها مقدمًا.

وتبدأ قيمة التمويل عليها من 2000 ريال إلى 50 ألف ريال.

شُروطْ التمويل وطني الرَاجحّيْ

للتقدم بطلب التمويل، يجب أن يكون هناك عدة شُروطْ يحددها مصرف الرَاجحّيْ، منها ما يلي