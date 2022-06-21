وظائف أرامكو للجامعيين شروط ورابط التقديم ومميزات وظائف أرامكو بعد فتح باب التسجيل

وظائف أرامكو للطلبة الجامعيين شروط ورابط التقديم ومميزات وظائف أرامكو بعد فتح باب التسجيل والموعد النهائي للتقديم لوظيفة أرامكو 2022 ، حيث أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة في المجال النفطي عن فتح باب التسجيل للتدريب الوظيفي السنوي ضمن إطار برنامج التدرج الوظيفي 2022 للتدريب الذي ينتهي بتوظيف كليات الخريجين والخريجين في التخصص الوظيفي الإداري والمكتبي وبعض التخصصات الأخرى لغالبية التخصصات الجامعية ، حسب شروط التسجيل في وظائف أرامكو والتخصصات المطلوبة. في أرامكو من قبل خريجي الجامعات ، وكذلك متطلبات برنامج التوظيف أرامكو 2022.

الموعد النهائي لتقديم طلبات التوظيف في أرامكو

أعلنت أرامكو عبر موقعها الرسمي ، أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات للبرنامج التدريبي سينتهي بتوظيف خريجي الجامعات ، رجالاً ونساءً ، سيكون متاحاً إلكترونياً وفق الشروط المعلنة ، اعتباراً من يوم الاثنين 2 يونيو 2022 ، والموعد النهائي للتقديم. بالنسبة لوظائف أرامكو سيكون يوم الاثنين 27 يونيو 2022. تغلق باب التقديم الساعة 3:30 مساءً.

شروط التقديم على وظائف أرامكو 2022

أولا: ألا يزيد عمر الخريجين عن ثمانية وعشرين عاما.

كما يجب ألا تزيد سنة التخرج عن ثلاث سنوات للرجال والنساء.

كما يجب ألا يقل المعدل التراكمي للخريجين عن 2.00 وما فوق.

ثم يتم تقديم الطلب إلكترونياً من خلال الرابط مسؤول أرامكو.

مزايا برنامج التدريب على التوظيف في أرامكو

أولاً ، يحصل المتدرب على راتب شهري.

كما يتم توفير الإقامة المناسبة للمتدربين.

كما يتم توفير النقل من الإقامة إلى مكان التدريب.

ثم يتم تقديم الرعاية الطبية حسب قواعد وأنظمة الشركة.

هل يتم توفير مرافق الشركة الترفيهية للمتدربين؟

يمكن للمتدرب أيضًا الاستفادة من خدمات شركة الطيران.

يتم إعطاء المتدربين أيضًا دروسًا ودورات تعزيزية للحصول على دعم إضافي.

التخصصات المطلوبة في التدريب الوظيفي في أرامكو

أولاً ، التسجيل مطلوب في كليات التقنية والصناعية والاتصالات السلكية واللاسلكية ، من أجل التدريب على الوظائف الإدارية والكتابية.

وكذلك خريجي الكليات المهنية وكليات المجتمع والمعاهد الإدارية.

ثم شغل العديد من خريجي الكليات المهنية المختلفة مناصب في إدارة التشغيل والصيانة.

المستندات المطلوبة للتقدم لبرنامج التوظيف في أرامكو