وظائف الأحوال المدنية للنساء السعوديات ،كما طرحت مؤخراً الأحوال المدنية السعودية في الاوقات الأخيرة عن بداية قبول طلبات لعدد من الوظائف الشاغرة للسيدات في المجالات الإدارية والعملية وذلك بهدف توفير فرص عمل لأكبر فئة من الشباب وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ،كذلك وفرت منصة أبشر الإلكترونية والتي تسهل على المواطنة الإطلاع على الشروط والإجراءات اللازمة للوظيفة.

وظائف الحالة الاجتماعية للمرأة السعودية

تضع إدارة التقديم والقبول فِيْ مصلحة الأحوال المدنية مجموعة من الشُروطْ للتقدم لوَظْائِفْ المرأة، على النحو التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل. وبالمثل، يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 25 عامًا ولا يزيد عن 35 عامًا. بعد ذلك تقوم المتقدمة بإرفاق هُويتها الشخصية، وهِيْ صالحة وقت تقديم الطلب لمدة لا تقل عن 3 أشهر. يجب أن يكون لدى المرشح أيضًا شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها. وكذلك توفر المعادلة لقوة لا تقل عن 160 سم. يُطلب من المتقدمين عدم العمل فِيْ أي وظيفة حكومية. لا تقبل المرأة المتزوجة من غير سعودي.

خطوات التقديم على الوظائف

أعلنت شؤون الدين عن طرح مجموعة وَظْائِفْ للسيدات السعوديات الحاصلات على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والتطبيق كالتالي:

الدخول فِيْ رَابِطْ منصة أبشر، مصنفة على أنها توظيف.

ثم انقر فوق التسجيل للوَظْائِفْ الشاغرة.

بعد ذلك نختار خصائص أحوال المدينة.

يملأ المتقدم بيانات الاسم والجنسية.

يتم أيضًا إدخال بيانات الحالة الاجتماعية وجميع المتطلبات.

حالة التحقق المطلوبة، وجهة الدرجة، والسنة.

تأكد من صحة البيانات وتها.

أخيرًا، نضغط على إرسال وطباعة الطلب لتك.

يمكنك أيضًا عرض وَظْائِفْ جامعة الملك خالد لحاملي الماجستير والدكتوراه.

مستندات التقديم لوظائف الحالة الاجتماعية 1444 هـ

يجب تقديم المستندات التالية عند التقدم لوَظْائِفْ الأحوال المدنية للسعوديات 2022:

معرف الصورة المتقدم. سيرة المرشح. شهادات الخبرة إن وجدت. إعلان الموطن الوطني لمقدم الطلب. صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من وزارة التربية والتعليم للخريجين من خارج المملكة. وبالمثل معادلة الدبلوم لمن لديه دبلوم فني. صورتين شخصيتين للمرشح بخلفِيْة بيضاء مقاس 4 * 6 سم.

وظائف الأحوال المدنية للنساء السعوديات كذلك تبدأ المواطنة بالدخول الى منصة أبشر الإلكترونية ثم اختيار الوظائف المتاحة وبعد ذلك تقوم بتعبئة كافة البيانات الشخصية ورقم التعريف والهاتف المحمول الخاص بها بالإضافة الى إرفاق المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة.