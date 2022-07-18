رابط التقديم على وظائف الشركة العالمية للحفر والتنقيب في البترول شروط التسجيل؟ـ تعتبر الشركة العالمية للحفر والتنقيب من اكبر الشركات في العالم، والتي تهتم بالبترول والنفظ، كما واعلنت الشركة العالمية للحفر والتنقيب عن حاجتها لموظفين داخل الشركة للمؤهلات العالية بتخصصات مختلفة، وسنتطرق لرابط التقديم على وظائف الشركة العالمية للحفر والتنقيب في البترول

وظائف الشركة العالمية للحفر والتنقيب في البترول

تم الاعلان من قبل شركة التنقيب الفترة الأخيرة عن توفر فرص عمل ووظائف شاغرة في العديد من المجالات وذلك نتيجة لمخزوم الضخم في السعودية، الى جانب عمليات استخراج النفط التي لا تتوقف على مدار الساعة، ومن أبرز الوظائف الشركة العالمية للحفر والتنقيب :

محاسبين مالي خبرة وبدون

اداريين شئون عاملين خبرة وبدون

كميائيين جميع التخصصات

مهندسيين ( مدني _ كهرباء _ ميكانيكا _ زراعة )

سائقين مهنية وخاصة ومعدات

فنيون حفر ابار بترول خبرة وبدون

رابط التقديم على وظائف الشركة العالمية للحفر والتنقيب في البترول

قامت الشركة العالمية للحفر والتنقيب في البترول بوضع لينك خاص بها لكافة المتقدمين للوظائف التي تم طرحها وذلك لتوفير الوقت والجهد، حيث يمكن التسجيل من خلال إرسال رسالة نصير بالسيرة الذاتية الخاصة بك عبر البريد الالكتروني الخاص بهم

شروط التسجيل وظائف الشركة العالمية للحفر والتنقيب في البترول

هناك بعض الشروط اللازم توافرها لكافة المتقدمين لوظيفة الحفر والتنقيب في البترول ومن أبرز الشروط الازم توافرها

يجب على المتقدم الحصول على الشهادة حسب المجالات المطروحة ويجب ان يكون المؤهل عالي

يجب أن يتحمل المتقدم صغوطات العمل

يجب أن يكون ذو خبرة في هذا المجال

قامت الشركة العالمية للحفر والتنقيب في البترول بالتصريح عن حجتها لبعض العمال في مجالات مختلفة، وقد بينا وفق شروط تم تحديدها من قبل الشركة، ومن تتوافر لديه الشروط يمكن التسجيل من خلال مراسلتهم عبر البريد الرسمي لهم