وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 1444.. رابِط وشروط التقديم ،كما أعلنت مؤخراً المؤسسة العامة عن بداية استقبال طلبات التقديم للوظائف الإدارية والهندسية والمالية والفنية في كافة أنحاء المملكة بشكل إلكتروني ،وذلك وفق الإجراءات والشروط التي تناسب المواطن من مؤهلات علمية بالإضافة الى أن يكون سعودياً الأصل ووفرت خدمات إلكترونية لسهولة التواصل مع المقبولين.

المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

تعلن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن توافر فرص عمل للرجال والنساء فِيْ التخصصات التالية:

الهندسة الصناعية – الهندسة الكيميائية – الهندسة البيئية – تكنولوجيا المعلومات – الأمن السيبراني – المالية – المحاسبة – إدارة المشاريع – إدارة العمليات – إدارة الجودة – بحوث العمليات – نظم المعلومات الإدارية – إدارة المخاطر – الموارد البشرية – إدارة الشركات – التسويق – الإعلام – العلوم الاكتوارية -تقنيات المعلومات- “.

متطلبات العمل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مبتدئًا من ذوي الخبرة.

يجب أن يكون المتقدم بارعًا فِيْ مهارات الكَمْبيوتر.

توافر المؤهلات الأكاديمية المناسبة للوَظْائِفْ والتخصصات المطلوبة.

إرسال فِيْ الوقت المحدد.

خطوات التقدم للعمل في الضمان الاجتماعي

قم بتسجيل الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

انتقل إلى الوَظْائِفْ، ثم انقر فوق تطبيق الآن.

ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال عنوان البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم الخاص بك، ثم انقر فوق “التالي”.

يمكنك بعد ذلك إنشاء حساب جديد مع المنظمة، فِيْ حالة عدم تسجيلك فِيْ المنظمة.

بعد إنشاء الحساب وإدخال البيانات المطلوبة.

اختر الوظيفة المناسبة التي تريد التقدم لها.

ثم أدخل البيانات المطلوبة فِيْ نموذج الطلب.

ثم انقر فوق أيقونة إرسال الطلب.

احتفظ برقم الطلب المقدم لتقديمك عند ته.

رابط للتقدم لوظائف الضمان الاجتماعي

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الراغبين فِيْ التقدم لشغل الوَظْائِفْ المعلنة من قبل المؤسسة سيقومون بذلك من خلال الصفحة الرسمية للمؤسسة، من خلال الرَابِطْ التالي. رابط عروض العمل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 1444.. رابِط وشروط التقديم كما وأوضح بعض المسؤولين في المؤسسة عن بعض التخصصات العلمية والفنية وتعبئة البيانات الشخضية وإرفاق المستندات بشكل إلكتروني وسهل من البيت والإطلاع على حالات الطلب.