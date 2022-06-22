وظائف بالأمارات بمرتبات مجزية لجميع المؤهلات من مؤسسة الشيخ زايد قدم الآن

المساعدة المالية من مؤسسة الشيخ زايد الخيرية تعتبر مؤسسة الشيخ زايد الخيرية إحدى المؤسسات الهامة التي كان لها اسم لامع منذ فترة طويلة في دولة الإمارات العربية المتحدة. لا تقتصر هذه المساعدة على المساعدات المادية فحسب ، بل تشمل أنواعًا عديدة من المساعدات ، بما في ذلك التعليم والحج.

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عمل مؤسسة زايد الخيرية

هناك العديد من الأعمال التي تنفذها مؤسسة الشيخ زايد الخيرية لتقديم المساعدة ، حيث نجد أن المؤسسة وفرت كافة احتياجات العديد من المؤسسات العالمية من خلال دعمها بكافة الطرق لاستكمال المسار الخيري الذي تسعى إليه ، ومن بين الأعمال. التي قدمتها المؤسسة نجد:

نجد أن المؤسسة قامت ببناء العديد من المستشفيات ، ومن أهم وأكبر تلك المستشفيات (مستشفى الشيخ خليفة بن زايد). هذا المستشفى له فروع عديدة في العديد من الدول العربية مثل: لبنان. ساهمت المؤسسة في ترميم عدد كبير من الجسور في دول مختلفة منها (جسر الشيخ زايد) الذي يقع تحديدا في نهر (سوات) في باكستان. تقدم مؤسسة الشيخ زايد الخيرية الكثير من الإعانات على أساس شهري ، وأيضاً على أساس سنوي ، ومن أبرز هذه المساعدات المساعدات المالية المقدمة للحجاج. تساهم مؤسسة الشيخ زايد الخيرية أيضًا في بناء مستشفى الإمارات ، الذي يقع في باكستان.

التقدم لوظائف مؤسسة زايد الخيرية