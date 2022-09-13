رابط التقديم على وظائف حديقة الملك سلمان 1444 ، مع بدايه اليوم الوطني السعودي واقترابه فقد تم تقديم رابط للوظائف في حديقه الملك سلمان لعام 1444 من خلاله يتم تقديم مجموعه من الوظائف للاقامه في حديقه الملك سلمان، وذلك لاقامه اليوم الوطني السعودي، وتم اضافه الوظائف ضمن شروط معينه اصدرتها وزاره العمل السعودية وادرجت رابطا للحصول على الوظائف المطلوبة لليوم الوطني السعودي.

معلومات عن حديقة الملك سلمان

باب الحديث عن حديقه الملك سلمان فهي من احد المشاريع الكبرى في التي قام الملك سلمان بإنشائها في المملكة العربية السعودية، وهي عباره عن منطقه تراثيه حضاريه في مدينه الرياض، وتبلغ مساحه هذه المدينه للملك سلمان7 ميل مربع لتقام فيها افضل واكبر الحفلات والعروض ومنها حفله اليوم الوطني السعودي.

اين تقع حديقة الملك سلمان

تقع حديقه الملك سلمان في الرياض في الجزء الشمالي من وسط مدينه الرياض في المملكة العربية السعودية، حيث تبلغ مساحتها ما يقارب 17 كيلو متر مربعا وتبلغ هذه الحديقة خمسه اضعاف لحديقه السنترال في نيويورك في الولايات المتحده ، حيث تعتبر حديقه الملك سلمان من اكبر الحدائق في العالم لإقامة الحفلات واقامه العروض في السعوديه.

رابط التقديم على وظائف حديقة الملك سلمان

اصدرت وزاره العمل في المملكة العربيه السعوديه رابطا للحصول على الوظائف، وذلك ضمن شروط اهمها مديرا لمركز الارشيف والسجلات، وينبغي ان يكون الشخص المتقدم لهذه الوظيفه حاصلا على شهاده البكالوريوس في علم المعلومات او في اداره الاعمال او في علم المكتبات والمعلومات وان تزيد خبرته عن اربع اعوام في هذا المجال، ووظيفه مساعد تنفيذي اول يكون حاصل على شهادة اداره الاعمال او السكرتارية وبخبره لا تقل عن الخمس سنوات في مجال السكرتارية، ووظيفه اخصائي اول خدمات شركات ويكون حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية او هندسه كهربائيه او هندسه معماريه وخبره لا تقل عن اربعه سنوات.

رابط التقديم الى الوظائف لحديقة الملك سليمان يبدا تقديم الوظائف في الحاديه عشر من شهر سبتمبر لعام 2022 ذلك يوم الاحد الذي يوافق تاريخ 15 من صفر لعام 1440 هجريًا، ويمكن التقديم للوظائف عبر الرابط الذي أتاحته المملكة السعوديه لتقديم الى الوظائف.