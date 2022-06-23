وظائف خالية بالهيئة العامة للمساحة 2022.. شروط التقديم

كتب : حسين حمدان

أعلنت الهيئة العامة للمساحة عن وظائف خالية، حيث تطلب 25 فني خدمات مساحية للعمل بديوان عام الهيئة، ومديريات الهيئة بعدد من المحافظات ( القاهرة الكبرى، دمياط، الإسكندرية، الغربية، مطروح، الوادي الجديد، الإسماعلية، السويس، بورسعيد، البحر الأحمر، قنا، والأقصر).

المهارات المطلوبة

تتعدد المهارات المطلوبة وجاءت كالتالي:

– يعمل شاغل الوظيفة تحت إشراف إدارات المساحة المختلفة حسب التسكين، مع القيام بجميع الأعمال المساحية التي تسند إليه.

– تنفيذ جميع التعليمات المصلحية وكذا المنشورات المالية والفنية، التي تصدرها الإدارة الفنية بالمناطق.

– الحفاظ على جميع المراجع والخرائط والأجهزة، مع تحمل المسؤلية الفنية للأعمال التي يقوم بها في الطبيعة والمكتب قانونياً، مع مراعاة التسلسل القيادي.

– يخضع للرئيس المباشر له في العمل وعرض الموضوعات عليه.

شروط القبول

تتمثل شروط وظائف الهيئة العامة للمساحة فيمايلي:

– ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام مع الحصول على مؤهل فني مساحة متوسط أو فوق المتوسط.

– أن يكون من المقيمين فعلياً بالمحافظة المطلوب التعاقد عليها من واقع العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي.

مستندات التقديم

وتتمثل مستندات التقديم في وظائف المساحة فيمايلي:

– عدد 1 من صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

– صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للهيئة المصرية العامة للمساحة.

– عدد 1 صورة من المؤهل الدراسي.

– موقف المتقدم من الخدمة العسكرية

– بيان بالسيرة الذاتية للمتقدم موضحاً بها البيانات الشخصية ورقم المحمول والخبرات السابقة، والدورات الحاصل عليها والمهارات والوظائف السابقة.

مواعيد التقديم

من المقرر أن يكون نهاية الإعلان يوم 2022/07/07، ويتم تقديم بيانات الإتصال من خلال إرسال الطلب باسم السيد المحاسب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بديوان عام الهيئة المصرية العامة للمساحة بالدور الثالث، عنوان 1 شارع عبد السلام عارف – الجيزة – أمام مديرية أمن الجيزة (سابقاً) الدقي ص.ب 63 الأورمان، الجيزة الرقم البريدي 12612.