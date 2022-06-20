وظائف خالية بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

كتب : حسين حمدان

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن وظائف خالية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية، وبالتعاون مع وزارات القوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وظائف وزارة الدولة للهجرة

تتوافر فرص العمل بألمانيا في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والمعادن بالإضافة إلى مجال الفندقة والضيافة، ويأتي ذلك في إطار الدور المنوط بوزارة الهجرة لتنفيذ البرنامج لآلية تنقل للتدريب والعمل في ألمانيا.

شروط التقديم بالوظائف

تتمثل شروط القبول بـ وظائف وزارة الدولة للهجرة وشؤون الخريجين بالخارج فيمايلي:

– أن لا يقل السن عن 21 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.

– المعرفة الجيدة باللغة الإنجليزية.

– أن يكون المتقدم متخصص في إحدى المجالات المعلن عنها للعمل في ألمانيا.

– حصول المتقدم على دبلوم فني في مجال التخصص المرغوب العمل به في ألمانيا على الأقل.

– ألا يكون حاصل على مؤهل أكاديمي في مجال التخصص المرغوب العمل به في ألمانيا.

– توافر خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في نفس مجال الدراسة والتخصص المرغوب العمل به في ألمانيا.

– أن يكون المتقدم مقيم في جمهورية مصر العربية و يحمل الجنسية.

– يشترط ألا يكون حاصل على عقد عمل دائم مع أي هيئة حكومية.

المستندات المطلوبة للتقديم

تتمثل المستندات المطلوبة في وظائف المانيا فيمايلي:

– عدد 1 صورة من صفحة جواز السفر أوالبطاقة القومية السارية.

– عدد 1 صورة من جميع الشهادات.

– دليل على الإعفاء أو استكمال الالتزام العسكري.

– بيان بالسيرة الذاتية كاملة وفقا في صيغة WORD.

– عدد 1 صورة من شهادة خبرة واحدة على الأقل.