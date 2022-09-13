وظائف شركة الاتصالات السعودية 19 وظيفة إدارية وهندسية وتقنية بمدينة الرياض ،وفقاً لما أصدرته الشركة مؤخراً عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة في فروع الشركة بكافة مدن البلاد مما زاد من تساؤل الكثير عن الروابط الرسمية والموثوقة لإرفاق الطلبات والمستندات المطلوبة للوظيفة ،كذلك تتيح الشركة للمتقدم الإطلاع على كافة المجالات المطلوبة والمؤهلات العلمية اللازمة للوظيفة.

وظائف شركة الاتصالات السعودية

تقدم شركة الاتصالات السَعُودِيْة العديد من الوَظْائِفْ الشاغرة للرجال والنساء فِيْ مختلف التخصصات الإدارية والهندية والفنية الموجودة بمدينة الرياض للعمل فِيْ المحور الرئيسي للشركة. يحتوي التطبيق على جميع البيانات الشخصية والسيرة الذاتية ،هناك العديد من التخصصات الأخرى المتاحة داخل وَظْائِفْ شركة الاتصالات السَعُودِيْة للنساء والرجال، ويمكنك استكشاف جميع الوَظْائِفْ المتاحة بالذهاب إلى رَابِطْ التطبيق. ستجد جميع الوَظْائِفْ المتاحة بالمهارات المطلوبة وكذلك المسؤوليات التي سيتحملها الموظف. أداء بعد قبولك والمستوى المطلوب فِيْ اللغة الإنجليزية.

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أعلنت شركة الاتصالات السَعُودِيْة عن عدة تخصصات وشُروطْ مختلفة وضعتها الشركة للقبول، والتي سنراجعها معكَمْ فِيْ السطور التالية:

أخصائي أول فِيْ تطوير الأعمال (المؤهلات المطلوبة، خبرة 5-8 سنوات، مستوى متقدم فِيْ اللغة الإنجليزية، درجة البكالوريوس).

أخصائي التدقيق الداخلي (من 4 إلى 6 سنوات من الخبرة ودرجة البكالوريوس ومتطلبات إجادة اللغة الإنجليزية).

مشرف إدارة مشاريع تجربة العملاء المؤسسي (من 5 إلى 6 سنوات من الخبرة فِيْ هذا المجال، ودرجة البكالوريوس، ومستوى متقدم فِيْ اللغة الإنجليزية).

مشرف امتثال الأمن السيبراني (من 5 إلى 6 سنوات خبرة فِيْ المجال والمستوى المهني فِيْ اللغة الإنجليزية وحاصل على درجة البكالوريوس).

أخصائي التدقيق الداخلي (4 إلى 6 سنوات من الخبرة، ومستوى متقدم فِيْ اللغة الإنجليزية ودرجة البكالوريوس).

أخصائي إعلامي يتمتع بخبرة من 4 إلى 6 سنوات فِيْ المجال ومستوى متقدم فِيْ اللغة الإنجليزية.

أخصائي تصميم البنية التحتية.

مدير شعبة تحَلْيل الأداء الفني.

مشرف عام على المشروع.

مهندس توصيل خدمات تكنولوجيا المعلومات.

كيفية التقديم على وظائف في شركة الاتصالات السعودية

باب التقديم مفتوح الآن لوَظْائِفْ شركة الاتصالات السَعُودِيْة، ويمكن للرجال والنساء التقدم للوظيفة المناسبة لهم إذا استوفوا الشُروطْ المطلوبة، ويمكنك التقديم من خلال موقع شركة الاتصالات السَعُودِيْة الموقع الرسمي هُو من خلال متصفح المحمول أو سطح المكتب، ويمكنك متابعة أحدث الوَظْائِفْ الشاغرة وعرض الوَظْائِفْ المتاحة لكلا الجنسين داخل الشركات الكبرى والقطاعات العامة من خلال قسم الوَظْائِفْ على موقع الويب.

وظائف شركة الاتصالات السعودية 19 وظيفة إدارية وهندسية وتقنية بمدينة الرياض كما ولم تحدد الشركة المواعيد لإغلاق باب التسجيل وذلك بهدف توفير فرض عمل لفئة كبيرة من العاطلين عن العمل من كلا الجنسين وتطوير فكر الشركة التقني والتكنولوجي.