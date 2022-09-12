وظائف مركز قياس للجنسين.. رابط التقديم 1444 ،كما صرحت هيئة التعليم والتدريب السعودية مؤخراً عن حاجتها لعدد من الوظائف لكلا الجنسين للعمل في عدة مجالات ومنها المراقب والإداري والقانوني ،بالإضافة الى توزيع المقبولين الى كافة مدن المملكة السعودية مثل مكة المكرمة والرياض والطائف ونجران ويمكن للمتقدم الدخول الى الصفحة الإلكترونية الخاصة بالهيئة والإطلاع على كل جديد.

مركز قياس العمالة

حددت هِيْئة تقييم التعليم والتدريب الوَظْائِفْ المطلوبة فِيْ مركز قياس بعدد من التخصصات والمسميات الوظيفِيْة التي يمكن لجميع الأشخاص التقدم لها، بما فِيْ ذلك ما يلي:

مطلوب محَلْل بيانات فِيْ الرياض.

مهندس (أنظمة، برمجيات، قواعد بيانات) فِيْ مدينة الرياض.

مطلوب متخصص فِيْ عدد من التخصصات (تصحيح البيانات، والقياس، والأجور والرواتب، وحماية البيانات والامتثال، وحماية البيانات وتوافرها، والجودة، وإدارة المشاريع، وإعداد التقارير، والبيانات والتكامل) فِيْ مدينة الرياض.

مطلوب باحث قانوني بالرياض.

مدير ادارة التوريد والعقود والعمل بالرياض.

معيد بالرياض.

مطلوب مساهم لمراقبة الاختبارات المحوسبة فِيْ كل من المدن التالية (الرياض، مكة المكرمة، رفحاء، جدة، تثليث، الدمام، شقراء، القريات، نجران، جازان) والعديد من المدن الأخرى المتاحة لجميع الناس فِيْ المملكة.

تخصصات القياس المطلوبة

هناك عدد من التخصصات التي يتطلبها قياس ويمكنه التقدم للوَظْائِفْ، بما فِيْ ذلك (تكنولوجيا المعلومات، الرياضيات، الإحصاء، الرياضيات التطبيقية، أنظمة التحَلْيل الكَمْي، إدارة الأعمال، الإدارة المالية، الإدارة العامة، طرق البحث والتقييم، المحاسبة، القانون والإدارة. ). ) أو أيًا كان ما يعادل هذه التخصصات، يمكنهم أيضًا التقدم للوَظْائِفْ.

رابط للتقدم لوظائف القياس

يمكنك التقديم على الوَظْائِفْ المطلوبة إلكترونيًا عن طريق الدخول إلى المنصة الإلكترونية التالية (هِيْئة التقويم) ليتم الاختيار، اضغط على بوابة التوظيف، واطلع على الوَظْائِفْ المتاحة، واختر التخصص الوظيفِيْ المناسب، واستكَمْل نموذج التوظيف المتاح على المنصة، وقم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

وظائف مركز قياس للجنسين.. رابط التقديم 1444 كما ووفرت هيئة التعليم والتدريب عدد من الصفحات الإلكترونية التي تزود المواطنين بالوظائف المتاحة والروابط الرسمية لإرفاق الطلبات بالإضافة الى سهولة الإطلاع على حالة الطلب وقبوله أو رفضه.