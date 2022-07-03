وظائف مصر للطيران 2022.. الشروط والموعد ورابط التقديم

أعلنت مصر للطيران عن حاجتها لملء عدد من الوظائف بنظام العقد ، وحددت الشركة الشروط المطلوبة ونوع الوظيفة وتاريخ تقديمها.

ينشر Windows معلومات كاملة حول هذه الوظائف بحيث يمكنك التقدم لهذه الوظائف من خلال الرابط

الوظائف المطلوبة في مصر للطيران

أعلنت الشركة أنها بحاجة إلى شغل ثلاثة أنواع من الوظائف ، وهي كالتالي:

مسؤول المبيعات

ضابط الحركة

متخصص في العلاقات العامة

شروط وظائف مصر للطيران

وهناك عدة شروط وضعتها الشركة لشغل هذه الوظائف ، وهي كالتالي:

مؤهل عالي مناسب

إجادة اللغة الإنجليزية

إجادة مهارات الحاسب الآلي

اجتياز الاختبارات المقررة

قبول العمل بنظام الورديات

ألا يزيد عمره عن 30 عامًا في نهاية الموعد النهائي

لا يحق للفرد التقدم لأكثر من وظيفة معلن عنها

أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى

يجب كتابة مكان الإقامة بالقاهرة الكبرى على البطاقة

يجب أن تكون البطاقة صالحة

إذا كان مقدم الطلب يعمل في قطاع آخر من الشركة ، فيجب الموافقة على موافقة رئيس القطاع الذي يعمل فيه

شهادة الخدمة العسكرية جيدة جدا

أوراق التقديم لوظائف مصر للطيران

أعلنت الشركة عن عدة أوراق طلبتها أثناء تقديم الطلب وهي

بطاقة صالحة

شهادة ميلاد الكمبيوتر

الموقف من التجنيد

شهادة التأهيل الأكاديمي

السيرة الذاتية لمقدم الطلب

آخر موعد للتقديم على وظيفة مصر للطيران

يبدأ التقديم لبريد مصر للطيران من 6 يونيو حتى 16 فبراير ، ويستمر لمدة عشرة أيام.

رابط التقدم لوظيفة مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران عن رابط لتقديم أوراق العمل المطلوبة ، اضغط هنا هنا ادخل إلى موقع تقديم الوظائف للعثور على رمز لكل وظيفة من الوظائف الثلاث.