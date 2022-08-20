وظائف مكافحة المخدرات 1444 تقديم رجال – رابط القبول والتسجيل ، فتح باب القبول والتسجيل للدخول الى الوظائف العسكرية برتبة الوكيل والرقيب او العريف او الجندي او جندي اول، وذلك اعتبارا للعمل في كافه مناطق المملكة العربية السعودية، ويجب على المتقدمين من تلك المرحلة من حمل شهاده الثانوية العامة او الدبلوم او البكالوريوس، حيث تم تحديد المواعيد والشروط الخاصة بالتقديم على الرابط الالكتروني للتسجيل، ولمتابعة اخر التطورات حول هذا الموضوع اقرا المقال التالي والذي فيه سأوفيكم بكافة المعلومات اللازمة حول التسجيل في وظائف مكافحه المخدرات.

مواعيد تقديم طلبات وظائف مكافحة المخدرات

سوف يبدا موعد تقديم الطلبات في المديرية العامة لمكافحه المخدرات ابتداء من يوم السبت الموافق 20 من أغسطس لعام 2022 الذي يوافق الثاني والعشرون من محرم الى العام 1440 هجريا، وسوف يستمر التسجيل عبر الرابط حتى يوم الخميس الذي يوافق الخامس والعشرون من شهر أغسطس الموافق 27 محرم من العام 1440 هجريا، ويجب على المتقدم من خلال الرابط الالكتروني اتباع الخطوات الصحيحة للتسجيل.

وظائف مكافحة المخدرات 1444 تقديم رجال – رابط القبول والتسجيل

للتسجيل عبر الرابط الالكتروني الذي أصدرته الوزارة يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول الى الموقع الإلكتروني التالي.

اختيار الوظائف المتاحة.

تحديد وظيفة مكافحة المخدرات.

النقر على الايقونة الخاصة بالتسجيل.

سوف ينتقل الشخص بمجرد النقر الى صفحة تعبئة الطلبات.

يقوك الشخص بملأ كافة الفراغات وارفاق الشهادات وكافة الأوراق المطلوبة.

وبهذا نكون قد اجملنا كافة الامور التي تتعلق بالتسجيل في الرابط الجديد لشرطة مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية.

المؤهلات المطلوبة للتسجيل في مكافحة المخدرات

وبالحديث عن المؤهلات والتخصصات المطلوبة لهذا المجال في مكافحه المخدرات فقد بينت الشرطة وجهاز مكافحة المخدرات التخصصات التي سيتم القبول لها والشروط الخاصة بكل المؤهل ومن هذه المؤهلات أولا درجه البكالوريوس حيث سيكون الحاصل على درجه البكالوريوس لمده اربع سنوات في التخصصات المالية وعلم المعلومات وعلم الإحصاء حيث سيأخذ المتقدم رتبة وكيل او رقيب.

وثانيًا فانه يتوجب ان يحضر الشخص شهاده الدبلوم لمده سنتين او اكثر لتخصص المحاسبة، الجزء الثالث من التخصصات المطلوبة سوف يتم تقديم شهادة الثانوية العامة لمده سنه سوف تكون في مجال الامن اداره المخاطر على وسيحصل على رتبة جندي.