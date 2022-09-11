وظائف وزارة الشؤون الإسلامية نساء 1444 منصة التوظيف ،كما أوضحت الوزارة مؤخراً عن استمرار قبول طلبات التوظيف لدى الشؤون الإسلامية من كلا الجنسين رجال ونساء وفي مختلف التخصصات العلمية ومنها وظيفى الإمام وحراس الأمن ومراقبي للمساجد ،وبرواتب مناسبة لجميع المواطنين كما ووفرت الوزارة ألية تقديم الطلبات وإرفاق المستندات المطلوبة بشكل إلكتروني.

وظائف وزارة الشئون الإسلامية للمرأة 1444

تقدم وزارة الشؤون الإسلامية وَظْائِفْ متنوعة فِيْ مختلف التخصصات مثل وَظْائِفْ الوعظ ووَظْائِفْ الإمام والمؤذن ووَظْائِفْ حراس الأمن ومراقبي المساجد ووَظْائِفْ السلم العام والعديد من الوَظْائِفْ التي تعلن عنها بشكل دائم من خلال موقعها الرسمي. الشُروطْ العامة للتقدم والقبول لهذه الوَظْائِفْ هِيْ:

أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.

أن يكون حسن الخلق والسمعة.

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

لا يجوز أن يكون سن المتقدم للوظيفة أقل من 18 سنة.

اجتياز المقابلات الشخصية التي تحددها وزارة الشئون الإسلامية.

كن بصحة جيدة واجتياز الفحص الطبي.

يجب ألا يكون مقدم الطلب قد تم فصله مسبقًا من وكالة حكومية.

خطوات التعرف على الوظائف في وزارة الشؤون الإسلامية للمرأة

يمكنك التحقق من خلال الموقع الرسمي للوزارة ومعرفة ما إذا كانت هناك وَظْائِفْ حالية أم لا، ومتابعة جميع الوَظْائِفْ التي تعلن الوزارة عن الالتحاق بها والتقدم إليها فور فتح باب التسجيل. باتباع الخطوات التالية:

أولا، ندخل الموقع. وزارة الشئون الإسلامية من متصفح الويب.

بعد ذلك ستجد أمامك منصة توظيف بوَظْائِفْ مختلفة.

إذا كانت هناك وَظْائِفْ متاحة، فسنجد أمامهم متاحين للتقدم للوظيفة.

نقوم بالضغط عليه وإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة ثم تقديم الطلب.

يمكنك بسهُولة التواصل مع وزارة الشؤون الإسلامية إما إلكترونياً أو بالذهاب إلى المقر الرسمي للوزارة بالرياض، ويمكنك التواصل عبر البريد الإلكتروني الموحد.

وظائف وزارة الشؤون الإسلامية نساء 1444 منصة التوظيف كذلك يستطيع المتقدم التوجه الى اي من فروع الوزارة في المملكة وتقديم الطلب أو عبر الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمواطن والاطلاع على الشواغر الموجودة في الوزارة والشروط والإجراءات الخاصة بالتقديم.