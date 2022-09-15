وعد البحري تبكي على الهُواء.. وتكشف سر اختفائها لـ 3 سنوات

انفجرت دموع الفنانة السورية وعد البحري على الهُواء مباشرة، عَنّْدما تحدثت عَنّْ المعاناة التي مرت بها فِيْ السنوات الأخيرة والتنمر الذي تعرضت له، خاصة بعد أن زاد وزنها بشكل كبير بعد ولادتها.

وقالت البحري خلال عرضها على الإعلامية مفِيْدة شيحة فِيْ برنامج “ستات” الذي تبثه قناة “النهار”، إنها عاشت 3 سنوات من الندرة، وتعرضت للمضايقات والخيانة من قبل أقاربها، وقررت على الانسحاب خلال تلك الفترة من حياته.

وقال البحري “اختبأت فِيْ المنزل لمدة 3 سنوات بسبب كلام الناس، وإذا أرادوني بأي حال من الأحوال، قالوا تزوجت، هذه خيانة، تركت الخلاص”.

وأشارت إلَّى أن هذا أدى إلَّى انهِيْارها وجعلها فِيْ حالة حزن، وعلقت “أصعب اللحظات عَنّْدما كنت أحاول الصمود والحفاظ على توازني”.

فقد 30 كجم من وزنه.

ولفتت إلَّى أنها فقدت نحو 30 كيلوغراما من وزنها، خاصة أنها تعرضت لمضايقات بسبب وزنها الزائد جاء من نجوم الوسط الفني، ومن أقرب الناس إليها، وعلقت بأن من يعاني من “السمنة” بحاجة إلَّى يتم احتواؤها من قبل المحيطين.

وأشارت، عَنّْد الحديث عَنّْ زواجها، إلَّى أن الاختيار الخاطئ بشكل عام يقضي على الشخص، مشيرة إلَّى أن اختيار زوجها السابق كان اختيارًا خاطئًا، وعلقت “لدي علاقة معه وهِيْ ابني”. “

وعَنّْ تجربة طلاقها، قالت إنها انفصلت عَنّْ زوجها عام 2022، بينما لم تعلن ذلك خجلًا، لأنها رأت الطلاق تجربة سيئة.

وأكدت المطربة وعد البحري أنها لم تشارك بسبب الخيانة، بل بسبب الخيانة، حيث رأت أنها أعطت الكثير حتى أصبحت “مضمونة” فِيْ حياة زوجها، ثم دمر كل شيء وحدث الفراق.

ووجهت البحري رسالة إلَّى السيدات قائلة “لا تكتفِيْ بحياة أزواجك، لأنك لن تجدي كلمة طيبة من الجانب الآخر”.

من هِيْ وعد البحري

وصعد وعد البحري (40 عاما) إلَّى الشهرة بعد مشاركته فِيْ النسخة الثانية من برنامج سوبر ستار، حيث وصل للنهائي لكنه لم يستطع الفوز باللقب.

شارك فِيْ العديد من المهرجانات الفنية فِيْ الدول العربية وأصدر ألبومين من إنتاج شركة عالم الفن.