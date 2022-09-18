وفاء السيد تكشف سبب غيابها لـ15 عاما عَنّْ الساحة الفنية.. وسر عدم زواجها

كشفت الفنانة المصرية، وفاء السيد، عَنّْ سبب غيابها الطويل عَنّْ المشهد الفني الذي استمر قرابة 15 عامًا، وأوضحت أن عدم زواجها يرجع إلَّى قضاء معظم وقتها مع والدتها. الذي توفِيْ فِيْ عام 2016.

وقال السيد فِيْ تصريحات لوسائل الإعلام إن آخر عمل قدمه عام 2007 كان مع عادل إمام، ومنذ ذلك الحين لم يقدم أي عمل فني، قائلا “كنت غائبا بعض الوقت بعد أن كان آخر أعمالي مع الزعيم عادل. إمام. ، بعد أن صنعت الفِيْلم، لا أعرف ماذا حدث بدلاً من ذلك، ماذا أفعل، أبقى فِيْ منزلنا “.

وأضاف “فِيْ ذلك الوقت كنت أقوم بعمل مسرحية تسمى راويه مع الفنانة فِيْفِيْ عبده، ودخلت وأخبرت زملائي، أنا الأستاذ عادل إمام باطلي، وسأقوم بعمل فِيْلم معه، ثم بقيت. . “. فِيْ المنزل منذ عام 2007 “.

وأشار إلَّى أن المديرين قد تغيروا ولم يعد يعرف ماذا يفعل، انتظر شخصًا ما ليخرجه مما هُو عليه، ولكن دون جدوى.

سبب عدم زواج وفاء السيد

ولفتت إلَّى أن والدتها كانت سعيدة عَنّْدما رأتها فِيْ التلفاز، وكانت هِيْ الداعمة لها، قائلة عَنّْ سبب عدم الزواج “لم أشارك فِيْ الزواج، لأن والدتي كانت بالدرجة الأولى، وهِيْ التي كانت تساندها”. منذ عام 2006 قامت بجولة معها بسبب إصابتها بجلطة وضعف فِيْ الكلام، ولم أستطع مسامحتها حتى وفاتها فِيْ عام 2016. “

الفنانة المصرية التي اشتهرت بأدوارها الكوميدية فِيْ التلفزيون والسينما، وجهت رسالة للجمهُور قائلة “الفنانة تنزل لأنه يحبك وأي عمل فني يصنع من أجل سعادتك. أنت أيضا كَمْشاهد، تكون رحيم. “أحب الفن المصري وحاول أن تدعمنا”.

وفاء السيد تعود من بوابة “نسل الغرباء”.

يُشار إلَّى أن مسلسل “نسل الغرباء” هُو أول عمل فني قدمته الفنانة وفاء السيد، بعد غيابها الطويل عَنّْ المشهد الفني، وتم عرضه خلال الموسم الدرامي من شهر رمضان عام 2022، وكان نجاح كبير فِيْ وقت تقديمها.

شارك فِيْ مسلسل “نصل الأغريب” عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد السقا وأمير كرارة ودياب ومي عمر ونجلاء بدر وغيرهم من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.