وفاء السيد طلبت من عريس تقدّم لي أن يصلي استخارة ولم يظهر بعدها

أكدت الفنانة المصرية، وفاء السيد، أنها لا ترفض الزواج، كَمْا يزعم البعض، مشيرة إلَّى أنها مرت بتجارب من أجل الالتزام، لكنها لم تتوج بالزواج، فِيْ الوقت الذي كشفت فِيْه المواصفات. من الشخص الذي فضل الارتباط به.

وقال السيد فِيْ تصريحات متلفزة يوم الأربعاء “أنا طبيعي وقبل أن ارتبطت لكن علاقتي بوالدتي كانت أهم من ذلك، وفِيْ هذا الوقت يقترب منها البعض للتواصل معها. “

وروى السيد موقفًا حصل له عَنّْدما تقدم له أحدهم قائلاً “مؤخرًا بدأت بالصلاة والصوم، وعَنّْدما جاءني شخص اكتشف أنني مخطوبة، وعَنّْدما جلسنا معًا، سألته إذا كنت تصلي، فأجابه، ولم أطلب منه الاستعانة بربنا ”.

وأضافت الممثلة المصرية “بعد أن طلبت من المتقدم صلاة الاستخارة، لم يعد بعد ذلك، وعلمت من صديقي أنه يعتقد أنني لا أريد مخالطته، فطلبت منه الاستخارة. . “

فارس الأحلام

أما بالنسبة لخصائص الشخص الذي يفضل أن يرتبط به، قال السيد “فارس أحلام ليس له شكل محدد، وهُو يهتم بداخله وليس مظهره الخارجي”، مضيفًا “أريد أن أبدو مثل أخواتي. . من يحب ربنا لأنه يعبدني ويخاف الله فِيّْ.

سبب غياب وفاء السيد

وكان السيد قد تحدث فِيْ مقابلة تلفزيونية سابقة عَنّْ سبب غيابه الطويل عَنّْ المشهد الفني، والذي استمر قرابة 15 عامًا، قائلاً إن وظيفته الأخيرة عام 2007 كانت مع عادل إمام، ومنذ ذلك الحين لم يقدم. أي عمل فني.

وأشار إلَّى أن المديرين قد تغيروا ولم يعد يعرف ماذا يفعل، انتظر شخصًا ما ليخرجه مما هُو عليه، ولكن دون جدوى.

نسل الغرباء

يُشار إلَّى أن مسلسل “نسل الغرباء” هُو أول عمل فني قدمته الفنانة وفاء السيد، بعد غيابها الطويل عَنّْ المشهد الفني، وتم عرضه خلال الموسم الدرامي من شهر رمضان عام 2022، وكان نجاح كبير فِيْ وقت عرضها.

شارك فِيْ مسلسل “نصل الأغريب” عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد السقا وأمير كرارة ودياب ومي عمر ونجلاء بدر وغيرهم من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.