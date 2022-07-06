وفاء الكيلاني تدعم تيم حسن فِيْ فِيْلم “الهِيْبة” لا أستطيع الانتظار

دعمت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني زوجها الفنان السوري تيم حسن، بعد إطلاق أول برومو ترويجي لفِيْلم “الهبة”، مبينة أنها لا تستطيع الانتظار لعرضه.

ونشر الكيلاني، عبر حسابه على “تويتر”، الترويج الترويجي لفِيْلم “الهِيْبة”، وأرفقه بتعليق أشار فِيْه إلَّى حماسه وشوقه لعرض الفِيْلم ومشاهدته، متمنيا النجاح للفريق بأكَمْله. قائلا “فِيْلم الهِيْبة قادم قريباً، لا أطيق الانتظار، كل خير تيم حسن والفريق بأكَمْله”. العمل”.

كانت التدوينة مليئة بالتعليقات والتفاعلات من قبل المعجبين المتحمسين لأحداث الفِيْلم، معربين عَنّْ أملهم فِيْ أن يتم عرض الفِيْلم ومشاهدته، خاصة وأن حسن ظهر فِيْ البرومو بأسلوب مختلف وبطريقة جديدة نوعا ما وبعيدة. بالطريقة التي كان عليها. واعتاد الجمهُور على المسلسل، مشيرا إلَّى أن الفِيْلم سيشهد جرعة عالية من الحركة والتشويق.

أكد مخرج فِيْلم “الهبة” سامر البرقاوي أن الفِيْلم وأحداثه مختلفة تماما عَنّْ القِصَّة الأصلية للمسلسل، رافضا الكشف عَنّْ خصائص الفِيْلم أو قصته أو حتى طبيعته. من الفِيْلم .. من دور الابطال.

كَمْا سيشهد فِيْلم “الهبة” ثنائياً جديداً بين الفنان تيم حسن وزينة مكي، بالإضافة إلَّى بطولة مجموعة من النجوم منهم منى واصف وسعيد سرحان، وهُو آخر ما تم إنتاجه فِيْ مسلسل الهبة. “.

من جهة أخرى، يشارك الفنان تيم حسن فِيْ عمل تاريخي جديد بعَنّْوان “عاصي الزند”، من تأليف عمر أبي سعادة، وإخراج سامر البرقاوي، وإنتاج مجموعة الصباح للمنتج صادق الزند. صباح، ومن المقرر عرضه فِيْ رمضان المقبل لعام 2023.

و “عاصي الزند” مسلسل تاريخي تدور أحداثه حول قِصَّة شاب استطاع التعامل مع الأجواء الإقطاعية التي كانت سائدة فِيْ ذلك الوقت، وسيتم تصوير المسرحية بين لبنان وسوريا ثم فِيْ تركيا، تحتاج السلسلة أيضًا إلَّى ميزانية عالية، والكثير من التحضير والإعداد لمحاكاة جميع عَنّْاصر تلك الفترة التاريخية بدقة.

الجدير بالذكر أن مسلسل “عاصي الزند” ليس أول عمل تاريخي لتيم حسن، حيث سبق له أن شارك فِيْ عدد كبير من الأعمال التاريخية المتميزة، منها “كان يا مكان” عام 1992، و “آل- مكان”. زير سالم “عام 2002، حيث قام بدور” هاجر “، كَمْا شارك فِيْ مسلسل” صلاح الدين الأيوبي “عام 2001 بشخصية” الخليفة العبيدي العديد “، وكان بطل مسلسل “الملك فاروق” عام 2007.