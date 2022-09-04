وفاء عامر اعتزلت المشاهد الساخنة.. وتدرس المشاركة بمسلسل مع نيللي كريم

أكدت الفنانة المصرية وفاء عامر، أن عمر الفنانة يتطلب أدوارًا معينة، مشيرة إلَّى أنها تختار الأدوار التي تقدمها بعَنّْاية شديدة.

وقال “عامر” فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم” إنه اعتزل تقديم المشاهد الساخنة منذ 15 عامًا تقريبًا، ولم يقبل تقديم هذا النوع من الأدوار، مشيرًا إلَّى أنه فِيْ الوقت الحالي لا يقدمه على الإطلاق، لأنه يؤيد الرأي. من عائلته فِيْ جميع الأعمال التي تقوم بها.

وفاء عامر تفكر فِيْ المشاركة فِيْ مسلسل مع نيللي كريم

من ناحية أخرى؛ علمت “العرب اليوم” أن الفنانة وفاء عامر تدرس حاليا للمشاركة فِيْ مسلسل النجمة نيللي كريم الجديد، والذي تدور أحداثه حول دراما صعيد مصر فِيْ أولى تجارب نيللي كريم فِيْ صعيد مصر.

وهذا هُو البرنامج الثاني لها بعد اعتذارها عَنّْ مشاركة نيللي كريم فِيْ أحدث مسلسلاتها الرمضانية “فاتن أمل حربي” بسبب قلقها على مرض والدتها.

قدمت الفنانة وفاء عامر، خلال شهر رمضان الماضي، شخصية “فلك” هانم، فِيْ أحداث مسلسل “بيت القوة”، وهِيْ المرأة التي لها علاقة بالعالم الآخر، وتقرر الانتقام. حول أهالي المنطقة التي يعيشون فِيْها، وشارك فِيْ العمل الفنان أحمد وفِيْق والفنان محمد مهران والفنانة مها أحمد.

تاريخ مسلسل “بيت الكرب”

ينتمي مسلسل “بيت الكرب” إلَّى نوع الأعمال التي تدور وقائعها وقصتها فِيْ إطار من الرعب والتشويق، ويناقش فكرة وجود السحر والشعوذة، ولكن يتم تناول الحقائق ضمن العمل فِيْ بطريقة واقعية وحقيقية وليست خيالية، وتحمل المسرحية رسالة مهمة للجمهُور وهِيْ عدم اتباع الدجالين.

لم تحدد وفاء عامر بعد المسلسل الدرامي الذي ستقدمه فِيْ السباق الرمضاني المقبل، رغم أنه تم عرض أكثر من عمل عليها، لكنها لا تزال فِيْ مرحلة القراءة.

وفاء عامر تنعي رحيل الفنان أمين العسال

فِيْ سياق آخر ؛ وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة للفنان الراحل أمين العسال، تصفها بكلمات حزينة.

ونشرت وفاء صورة للمتوفى عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليها قائلة “لا أحد يضايقك يا أمين يا عزيزي أوه طيب … الفاتحة”.

غادر الفنان أمين العسال أحد المستشفِيْات مساء الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض، ودُفن جثمانه يوم الخميس فِيْ مسجد لسيدة غالية بعد صلاة الظهر.