وفاء عامر لا أفضل السفر مع زملائي.. وهذه نصيحتي لابني

تعتبر وفاء عامر فنانة ذات أسلوب فريد من نوعه تستحق أن تجسد كل الأدوار، واستطاعت أن تأسر قلوب مشاهدي الشاشة الصغيرة من خلال المشاركة فِيْ 3 مسرحيات خلال الموسم الدرامي الرمضاني الأخير.

فِيْ المقابلة التالية، تتحدث نجمة “العرب اليوم” وفاء عامر عَنّْ مشاركتها فِيْ المسرحيات الثلاث فِيْ نفس الوقت، وكَيْفَ تمكنت من فعل ذلك، وكذلك رأيها فِيْ الدراما التي تم بثها مؤخرًا، وبعض طقوسها الشخصية. الحياة.

* شارك فِيْ أكثر من وظيفة فِيْ الفترة الماضية فِيْ نفس الوقت. كَيْفَ تغلبت على ذلك فِيْ ضوء المسؤوليات الأخرى

– مشاركتي فِيْ أكثر من عمل فِيْ نفس الوقت فِيْ الفترة الماضية لم تولد أي ضغط علي لأنني نظمت وقتي، بالإضافة إلَّى تصوير هذه الأعمال فِيْ أوقات مختلفة، حيث كانت بين كل عمل وآخر. 15 يومًا، وكان كل موقع (موقع تصوير) مستقلًا وهذا ساعدني كثيرًا.

فِيْ مسلسل “بيت القوة” كان هناك الكثير من العمل لكن التصوير الخارجي كان ضئيلاً، ونفس الشيء حدث مع مسلسل “رجين يا هُوى”. 7 مشاهد، تصوير خارجي.

* من خلال “بيت النضال” تجسدت شخصية المرأة الانتهازية .. هل قابلت مثل هذه الشخصية فِيْ الواقع

– فِيْ “House of Hardship”، لم أجسد الشخصية الانتهازية فحسب، بل كان الهدف من المسلسل إيصال رسالة مفادها أن العالم يمر عبر غرف مغلقة وتعبئة بعيدة، وكل شخص من خلال مستواه الفكري وثقافته. شاهد المسلسل من منظور آخر.

* ظهرت بفستان السعيدية فِيْ أكثر من مسرحية. ما هِيْ الشخصية الأقرب إلَّى قلبك

– فِيْ الحَقيْقَة شخصيتي فِيْ مسلسل “جزيرة غم” هِيْ الأقرب إلَّى قلبي.

* هل ندمت على المشاركة فِيْ شيء

لم أندم أبدًا على عمل فني شاركت فِيْه وأعتقد أنني لم أفكر فِيْه أبدًا.

* ما هُو الدور الذي تريد أن تلعبه فِيْ الفترة المقبلة

هناك شخصيات أود حقًا أن أكون قادرة على تجسيدها، لكنني أفضل الاحتفاظ بذلك لنفسي لتجنب التعرض للسرقة.

* دراما المنصة انتشرت فِيْ العامين الماضيين فهل هِيْ تنافس بقوة وتؤثر على المشهد

-انتشرت المسلسلات القصيرة عبر المنصات الرقمية وأجدها مركزة ولها تأثير قوي على المشهد ويشاهدها الجمهُور لأننا فِيْ عصر السرعة.

* ما هُو مكانك المفضل للسفر

-الساحل الشمالي.

من ستأخذ فِيْ رحلتك

أحضر عائلتي بأكَمْلها.

* إذا كان بإمكانك اختيار فنان أو فنان لتسافر معه، فمن ستختار

أنا لا أفصل فِيْ اختيار فنان أو فنان للسفر معي خشية أن نناقش الأمور المتعلقة بالفن، خاصة وأنني سأسافر للترفِيْه وبالتالي أسافر فقط للبحث عَنّْ ابني أو اختياره للسفر معي.

ما هِيْ طقوس سفرك

السباحة والقراءة وصيد الأسماك.

* ما هُو الكتاب الذي قرأته وفاء عامر وأضفت إليه

كتاب “Grooming an ممثل” ودائما أعود إليه عَنّْدما أحتاجه.

ما هِيْ الأطعمة المفضلة لديك والأطعمة المفضلة لعائلتك

سمك وعدس وكشري.

* ما هِيْ النصيحة التي تقدمها لابنك فِيْ الحياة بشكل عام وفِيْ مجال الفن بشكل خاص

– يجب أن تتعب وتتعلم وتقرأ وتثقف نفسك، لأن هذا فن.