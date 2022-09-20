وفاء عامر مشهدي المُسرب مع محمد رمضان ضد مبادئي.. وزوجي يختار صديقاتي

بعد أكثر من 4 سنوات على عرضها، تحدثت الفنانة المصرية وفاء عامر مرة أخرى عَنّْ المشهد الجريء الذي جمعته مع الفنان محمد رمضان فِيْ مسلسل “نسر الصعيد” والذي تم تسريبه بالرغم من استبعاده من العمل. .

مشهد مسرب

وفاء عامر ضيفة مؤخرا على برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي، وعَنّْدما سألها الأخير إذا ندمت على تصوير المشهد مع محمد رمضان، ردت بالنفِيْ قائلة يمكن أن أقول. ليس بالقوة والعَنّْف إذا كانت هناك حاجة ضدها أعتقد الآن “. أدوار صاحب المتجر البالغ من العمر 15 عامًا متغيرة بشكل أساسي “.

وأكدت أنه تمت إضافة المشهد وتصويره فِيْ السادسة صباحا، قائلة “قمت بتمثيل المشهد فِيْ السادسة صباحا، وكان مشهدًا إضافِيًْا ولا أعرف كَيْفَ تم تسريبه رغم أنه تم قصه. من السلسلة. “

وأشارت وفاء إلَّى أنها طلبت من منتج العرض جمال العدل حذف المشهد من المسرحية، الذي أخبره بدوره أنه إذا لم يخل بالسياق الدرامي فسيعمل على حذفه، وهُو ما قام بالفعل بتنفِيْذه، وتابعت “فِيْ الحَقيْقَة تمت إزالته، وهُو مشهد مضر لمحمد رمضان وليس لي وحدي لأنه يتعارض مع مبادئي”.

وعَنّْ النطق الخارجي الذي قيل فِيْ المشهد قال عامر “لا أفهم الكلمة التي قيلت فِيْ المشهد ولا أحب من يروج لها مرة أخرى لأن لها معَنّْى سيئاً”.

وفاء عامر تمنع الزوج

من ناحية أخرى، أشارت عامر إلَّى قائمة الأشياء الممنوعة على زوجها محمد فوزي، والتي تشير إلَّى ملابسه والأدوار التي تجسدها فِيْ عملها، مشيرة إلَّى أنها مُنعت من الظهُور بملابس مكشوفة منذ زواجها. لكن هذا جعله يحب الملابس المحتشمة أكثر.

وعَنّْ تدخل زوجها فِيْ أعمالها الفنية قالت عامر “زوجي عاقل جدا ولديه الكثير من المحرمات، أولها المسرح لأن لدي ولدا، والالتزامات المسرحية كثيرة، وقدمت مسرحية (جواز سفر على ورقة الطلاق) واعترض. عَنّْدما عرضت قراءتها، أكدت أنها لو لم تكن مع تياترو موديرنو، لشرائها “.

كشفت أنها لا تغادر المنزل دون إذنه وأن لديه القدرة على اختيار أصدقائه، قائلة “لا يمكنني مرافقة أي صديق خاص إذا لم أكن جيدًا، ويختار أصدقائي الذين أتسكع معهم. مع لي. “وكَمْل معهم. زوجي سعيدي.

وأشارت وفاء إلَّى أن أفضل صديقة لقلبها هِيْ الممثلة المصرية نبيلة عبيد، واصفة إياها بـ “الأخت”، حيث تتعلم منها الأخلاق والأدب والذوق.