وفاء مكي تطلب الدعاء لابنتها بعد حادث خطير.. وتنشر صورتها فاقدة للوعي

أثارت الفنانة البحرينية وفاء مكي قلق جمهُورها وخوفها على ابنتها شهد بعد تعرضها لحادث سير مروّع وخطير.

نشرت وفاء مكي مقطع فِيْديو عبر حسابها على إنستجرام يوضح مدى الأضرار التي لحقت بسيارة ابنتها، حيث بدت السيارة محطمة بالكامل بطريقة مخيفة، مما دفع من يراها إلَّى الاعتقاد بأن من بداخلها قد رحل.

ولم توضح الفنانة البحرينية حتى الآن ما إذا كانت ابنتها مسؤولة عَنّْ قيادة السيارة أم غيره، رغم أنها نشرت صورة لابنتها التي بدت فاقدًا للوعي وعلى وجهها قناع أكسجين أثناء وجودها فِيْ غرفة المستشفى.

وأرفق مكي الصورة بتعليق “اللهم احفظني يا ابنتي”.

وفِيْ مقطع الفِيْديو على صفحة وفاء مكي، تبين أن السيارة محطمة بالكامل، وأبوابها مكسورة وزجاج محطم، وبدا أن الوسائد الهُوائية قد خرجت من مكانها بالكامل، فِيْ محاولة لمنع ركابها. . السيارة من التعرض للصعق بالكهرباء.

على ما يبدو، كانت ابنة الفنانة البحرينية متورطة فِيْ الحادث الليلة الماضية، الإثنين، لأن الفِيْديو الأول للسيارة أظهر تأخرها، ونشرت الفنانة صباح الثلاثاء مقطع فِيْديو آخر يظهر آثار الحادث زائد. . بوضوح، وكتب عليها “لا إله إلا الله … لا مانع”.

وتوجه العديد من النجوم إلَّى صندوق التعليقات للتعبير عَنّْ دعمهم للفنانة وتعازيهم فِيْ هذه الظروف الصعبة، ونشرت الفنانة البحرينية شذى سبت صورة للحادث عبر حسابها على إنستجرام، وأرفقتها بتعليق تناديها. البنت لتشفى يشفِيْ ويرممه ويهدئ قلبي وقلبي … يا إلهِيْ ارفع الألم يا رب الشعوب أشفِيْ وأنت مداوي لا شفاء إلا شفاءك شفاء. الذي لا يترك المرض، يزيل الآلام، يا رب الشعوب، بيدك الشافِيْة، ما من كاشف له إلا أنت يا رب العالمين “.

من جهته، علق الفنان خليل الرميثي “حفظها الله يارب”. وأضاف المخرج السينمائي حمد الريامي “الله يحفظك من كل مكروه”.

وكانت وفاء قد كشفت فِيْ وقت سابق عَنّْ آخر التطورات فِيْ حالتها الصحية بعد نقلها للمستشفى بعد إعلان إصابتها بورم استدعى إجراء عملية جراحية لاستئصاله، لكنها كشفت عَنّْ تأجيل العملية بسبب ضغط المرضى. ودفع ذلك زملائه الفنانين للتدخل للإسراع فِيْ مسيرته، وناشدوا السلطات المختصة فِيْ البحرين.

بعد مطالب بالحضور إليها بأسرع وقت ممكن، استجابت المستشفى لدعوتها وأعلنت الفنانة عَنّْ استعدادها لإجراء عملية جراحية، وشكرت وشكرت كل من ساهم فِيْ مساعدتها خلال أزمتها الصحية، وقالت فِيْ رسالة إلَّى وقالت لها على انستجرام “شكرا لكل من كان معي ولم يذكر اسمائهم، ولكل المتابعين ربنا يرحمك عَنّْ المرض وكل شر ويحفظك والله يشفِيْ مرضى المسلمين يارب”. … سامحني إذا نسيت أحدهم “.