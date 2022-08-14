وفاء مكي تكشف هدية فاطمة عبد الرحيم لابنتها شهد.. وتشكرها بفِيْديو مؤثر

تعرضت الفنانة البحرينية وفاء مكي للكثير من الآلام والإرهاق بعد تعرض ابنتها لحادث خطير أجرت على إثره عدة عمليات جراحية، لكن لموقف ودعم صديقتها الفنانة البحرينية فاطمة عبد الرحيم تأثيرا خاصا. على قلبك.

وعبرت وفاء مكي عَنّْ امتنانها لدعم فاطمة عبد الرحيم فِيْ تجربتها الصعبة وشاركت مقطع فِيْديو قصيرًا على حسابها على إنستجرام تضمن محادثة قصيرة جرت بين ابنتها شهد وفاطمة، رافقتها لحظة زيارتها الأخيرة. ابنته فِيْ المستشفى.

فِيْ المكالمة، سألته فاطمة ابنة وفاء عما يريد إحضاره عَنّْدما زارها، لتجيب أنه يريد قوالب شوكولاتة “كيت كات”، وهذا ما حصل عليه لها عَنّْدما زارها فِيْ المستشفى. وقال الشفاء “إن شاء الله تتناثر الورود وتنسج، ويغادر فرج المستشفى إن شاء الله”.

ورفقت وفاء الفِيْديو المؤثر بتعليق عبرت فِيْه عَنّْ سعادتها بهذه اللفتة اللطيفة، وكتبت “حبيبي وأختي فوفو، لم أتوقف مع نفسي وكانت فرحتي شاهدة.

كَمْا نشرت وفاء مقطع فِيْديو بالأبيض والأسود جمعها مع فاطمة، وعلقت عليه “الصديق رباط ولا يؤمن بصحبة أحد حتى يراه فِيْ ثلاثة الخطورة تصيبك .. و النعمة تصيبه … والضيق يتكلم بينكَمْ. ” الإمام علي عليه السلام.

وكانت وفاء قد نشرت فِيْ وقت سابق صورة جمعتها مع الفنان حسن محمد والفنانة نورة البلوشي خلال زيارتهما لابنتهما، وكتبت “حسن محمد ونورا البلوشي يقومان بواجبهما، لم يتركني ولم أفعل”. فلتكن شهد ابنتي.

شاركت الفنانة البحرينية تطور الحالة الصحية لابنتها، بعد أيام من إجرائها لعملية جراحية دقيقة استمرت لساعات، ونشرت مقطع فِيْديو قصيرًا لابنتها شهد أثناء وجودها فِيْ العَنّْاية المركزة، بدت فِيْه وكأنها تتحرك قليلاً. فِيْ تطور جديد فِيْ صحتك.

وعلقت وفاء مكي على الكليب قائلة “أسألك اللهم إنك تتحكَمْ فِيْ ملكوت السماوات والأرض، وتحيي العظام عَنّْد استعادتها، وترفع الغيوم الكثيفة، وأنت تعلم الغدر. من العيون وما يخفِيْه الثدي، للشفاء، ومشاهدة الشفاء العاجل، وتكسوها لباس الصحة والعافِيْة، وتساعد أهلها فِيْ الشفاء والأمان، اللهم آمين ”.

تعرضت “شهد” ابنة وفاء مكي لحادث مروري خطير أدى إلَّى نقلها للمستشفى بحالة حرجة، ونشرت الفنانة البحرينية بعض الصور واللقطات لموقع الحادث عبر حسابها على إنستجرام، والتي وبيّن أن السيارة اصطدمت بعَنّْف، ما كشف مدى وقوع الحادث.