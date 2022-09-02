وفاء موصللي الجمهُور اتهمني ظلماً بعمليات التجميل.. وهذه نصيحة ابنتي نايا

قالت الفنانة السورية وفاء موصلي، إنه يجب الاهتمام بالشخصيات التي تلعبها على جميع المستويات، مثل الشعر والمكياج والملابس، كَمْا أن الشخصية التي تلعبها فِيْ مسلسل “الكرزون” الذي يجري تصويره حالياً مختلفة. لبقية الأوراق التي قدمتها سابقًا.

وقالت الفنانة موصلي، فِيْ حديثها لموقع “العرب اليوم” عَنّْ مشاركتها فِيْ فِيْلم “قاضي روز” للمخرج وائل رمضان، إن الدراما السورية بدأت مرحلة التعافِيْ بعد سنوات من النكسات، لكنها على الصعيد الشخصي ترفض ذلك. هُو – هِيْ. الالتزام بأكثر من مسرحية مع الشخصيات الرئيسية فِيْ نفس الفترة.

وفِيْما يتعلق بظهُورها فِيْ الأعمال الدرامية، أكدت الفنانة موصلي أنها تحترم المتخصصين ولا تتدخل إلا عَنّْدما تشعر أن هناك شيئًا ما خطأ ولا يخدم الشخصية فِيْ العمل.

فِيْ مواجهة انتقادات لمسلسل “جوقة عزيزة” قالت الفنانة موصلي إنها لم تتابع هذا الجدل لأنها كانت مشغولة فِيْ ذلك الوقت بالعمل والسفر، حيث سافرت إلَّى دبي بنية العمل ورؤيته. الابنة الوحيدة نايا.

وأضافت أن انتقادات وجهت لها أيضًا دون معرفة ظروفها من الجمهُور، حيث إنها تعاني من حالة صحية خاصة على مستوى الأسرة، ويعتقد البعض أنها مشغولة بعمليات التجميل ونحت الجسم.

كَمْا تحدثت الفنانة موصلي عَنّْ ابنتها نايا الموهُوبة فِيْ مجال التمثيل، وحصلت على العديد من الدورات واستمرارها فِيْ حضور المسرح، وعرضت عليها العديد من الأدوار، لكنها نصحت بعدم قبولها حتى تنتهِيْ من دراستها. ، ثم تدرب على التصرف كهُواية إذا أردت ذلك.

ونصح الأمهات عَنّْدما يقررن إنجاب الأطفال أن يهتموا بأطفالهم نفسياً وأخلاقياً وإنسانياً ليكتشفوا داخلياً ومواهب الأطفال.