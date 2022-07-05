وفاء موصللي صورتي مع ابنتي عرّضتني للتنمر.. وتنتقد تصرف طليقها جمال سليمان

كشفت الفنانة السورية وفاء موصلي، سر خفة حركتها وفقدان الوزن الزائد مؤخرًا، بسبب الضغط النفسي من جهة، وعملية قطع المعدة من جهة أخرى، مشيرة إلَّى أنها قبلت نصيحة الفنان الراحل رفِيْق. السبيعي فِيْ القيام بهذه العملية وحقق بالفعل نتائج مذهلة فِيْ وقت قياسي.

وذكرت موصلي أن افتقارها للظهُور الإعلامي يستند إلَّى قرارها واستراتيجيتها، لتجنب ما يحدث عادة مع الفنانين فِيْ سياق تصريحاتهم، مشيرة إلَّى خطورة عالم الشبكات الاجتماعية فِيْ زماننا المعاصر.

وكشفت أنها تعرضت لعدة حملات من المضايقات والانتهاكات فِيْ مواقف مختلفة، كان إحداها خلال لقاء ابنتها “نايا” فِيْ دبي، وانتشرت صورها بشكل مخجل، بحسب موصلي.

واستذكرت الفنانة بعض تفاصيل دراستها فِيْ المعهد العالي للفنون المسرحية، ضمن الدفعة الأولى من خريجي المعهد، والتي ضمت الفنان أيمن زيدان، وجمال سليمان، ووصف حلبي، وأمانة والي، وإنجي يوسف، ونجوم مسرح آخرون. . جيل، وأبرز الصداقة القوية بين أمانة والي ولينا حوارنة، وجميع أفراد عائلة المصري الفنية، وكذلك الفنان فايز قزق.

بالإضافة إلَّى عملها التلفزيوني الأول بعَنّْوان “الدكتورة” بطولة جيانا عيد ورضوان عقيلي ونجوم آخرين، ثم انتقلت للعمل فِيْ دراما البيئة الشامية، والتي بدأت تلك المسلسل فِيْ مسلسل “أبو كامل”، الذي قادها. إلَّى الكوميديا ​​الاجتماعية والدراما من خلال مسلسل “مرايا” و “سبوت لايت”.

وكشفت موصلي، خلال لقاء معها على إذاعة FM السورية “ديالوغو فِيْ آي بي”، رفضه لعب دور الراقِصَّة المتقاعدة فِيْ مسلسل “رفعت عين” للكاتب والممثلة أمل عرفة والمخرج مثنى صبح. رغم محاولات عرفة إقناعها بقبول الدور، ليكون الدور أخيرًا. الفنانة سوسن ميخائيل ممثلة مهمة ومتفوقة على حد وصف موصلي. أما الرفض فكان لها. ضعف الشجاعة للعب هذه الأدوار خاصة فِيْ المجتمعات الشرقية.

واعتبر موصلي مسلسل “باب الحارة” الشهِيْر بأجزائه، فانتازيا تاريخية شبيهة بروايات الجدات، وهُو وجبة مهمة فِيْ رمضان ومطلب خارجي لها فِيْ كل مكان.

وبينت أنها تبتعد عَنّْ الدراما المشتركة بسبب قرار، نتيجة وجود حالة صحية لأحد أقاربها تجبرها على مرافقته دائما، مما يمنعها من الالتزام والسفر لأشهر طويلة، إلا إذا دورها كضيف شرف فتقبل ذلك لان غيابها سيكون قصيرا.

وانتقدت موصلي سلوك طليقها وزوجها السابق الفنان السوري جمال سليمان، بعد أن تجنب فِيْ أحد لقاءاتهما الإجابة على سؤال يتعلق بها، وهُو سلوك لا يناسبه إطلاقا والعلاقة الزوجية. استمرت 8 سنوات، لكنها لم تفكر فِيْ إنجاب الأطفال، لأنه طلب منها إنهاء دراستها.

ونفى وجود شجار بينهما الآن، حيث التقيا فِيْ مسلسل “الحرملك” ومسلسل “ذكريات العائلة” الذي تم تصويره بعد فترة وجيزة من الطلاق.