وفاء موصللي لا أمتلك رأس مال للاستثمار.. وأؤمن بصداقات الوسط الفني

قالت الفنانة السورية وفاء موصلي، إنها لم تندم أبدًا على دخول عالم التمثيل، إذ تؤمن بأن لكل شخص وسيلة ليكون مؤثرًا وإيجابيًا فِيْ المجتمع، ورأت نفسها تبتكر فِيْ هذا المجال.

وأضافت موصلي أن الفن يعَنّْي أن الفنانة قدوة ومثال يحتذى به للجمهُور، وكَمْمثلة تبحث عَنّْ بعض القضايا الاجتماعية لتعزيز ثقافة التطوع فِيْ المجتمع.

وتابع فِيْ حديث لـ “العرب اليوم” أنه خارج التمثيل لا يتوقف عَنّْ العمل، وإحدى هُواياته الأخرى العزف على الأكورديون، حيث كان يغني فِيْ طفولته وكان مهتمًا بالموشحات.

وأشارت إلَّى أنها تحب الطبخ، وتتميز بكل أنواع الأطعمة، لكن طبق “الملوخية” له تخصص لها، وأجمل ذكرياتها هِيْ ولادة ابنتها “نايا”، بينما على المستوى الشخصي، تتمنى أن تصبح أكثر حزماً وتكتشف أن أبرز صفاتها الحميدة هِيْ “العطاء”.

كَمْا صرحت وفاء موصلي أنها تؤمن بشدة بالصداقات داخل الوسط الفني، ولا مشكلة فِيْ مغادرة المنزل بدون مستحضرات التجميل، وتعتبر الراديو موطنها الثاني.

وأشار إلَّى أنه اضطر بمجرد أن يتنكر عَنّْد مغادرة منزله، خلال فترة انتشار فِيْروس كورونا، لمساعدة أحد أفراد أسرته المريض.

وأشار إلَّى أن علاقته بالموضة جيدة ويحب متابعتها، وترى ابنته كَيْفَ يختار أزياءه، لكنه شخصيًا يستخدم ما تركه بمفرده.

وأكد أنه لم يفكر فِيْ الاستثمار خارج التمثيل لأسباب عديدة أهمها أنه لا يملك مالاً ولا يدخر للغد.