وفاة آلان تانّر المخرج السويسري الأسطوري ،المخرج السويسري المعروف والشهير الآن تانر عرف بأعماله في الإخراج وفي القنوات التلفزيونية، وقد جاء خبر وفاة المخرج السويسري العزيز الآن تانر ويعتبر هو أحد الموجه السينمائية الجديدة في البلاد واقد توفي اليوم الأحد عن عمر يناهز 92 عاما حسب جمعية السويسرية التي تحمل اسمه.

حقيقة وفاة المخرج السويسري الآن تانر

إعلنت الجمعية السويسرية في جنيف عن وفاة المخرج السينمائي الأمر أحد رواد الموجه السينمائية يوم الأحد الماضي عن عمر يناهز 92 عام الجمعية عن خبر وفاته بشكل رسمي، كتبت جمعية المعترف بها دوليا عن وفاته ويعتبر من إحدى الشخصيات البارزة في السينما السويسرية، ويعتبر أحد رواد السينما الجديدة في السبعينيات مع زملائه ميشيل شوتر وكلود جوريتا وجعني لويس وجان جاك.

من هو آلان تانر

الآن تانر هو إحدى الشخصيات المعروفة في السينما السويسرية وعرف في السينما منذ السبعينيات مع زملائه وقد أحيا الفن السويسري الذي يعكس روح عدم المطابقة وأسس أول فيلم له باسم مورتو فيف، ما هو أول فيلم روائي صدر عام 1969 من إنتاج الآن تانر، وهو أحد معاصري الموجه في فرنسا ومصر بداية السينما في سويسرا، فيلم مورتو فيف يحاكي قصه رجل أعمال قرر التخلي عن حياته الرأسمالية التقليدية لا يعيش إلى هامش المجتمع في وقت تشتد فيها إلى احتجاجات الطلابية وقد فاز بالجائزة الأولى للمهرجان في لوكارنو.

الحياة المهنية للمخرج السويسري الآن تانر

تميز المخرج السويسري الآن تانر بأشهر أعماله ومنها لا سلاندر وجناس وأسس تلك الأعمال عندما كان يبلغ من العمر 25 عاما في 2000، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى الخاصة في مهرجان كان السينمائي لعام 1981 م، وقد بعت حياته المهنية في أواخر الخمسينيات وقال إنه يعتبر نفسه محظوظا بأنه عاش في ذلك الوقت.

بعد أن تم التأكد من خبر وفاة المخرج السينمائي السويسري الآن تانر من قبله المؤسسة السينمائية التابعة له، فتوفى -رحمه الله- عن عمر يناهز 92 عاما وعمل في مجال السينما بعد جهد وعطاء طويل وعرف بأعماله الإنتاجية التي صدرت عنه.