وفاة أحد أبرز المتهمين بقضايا فساد فِيْ الكويت

ذكرت وسائل إعلام كويتية أن فهد الرجعان المدير السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأحد أبرز المتهمين بقضايا الفساد فِيْ الكويت، توفِيْ اليوم الثلاثاء فِيْ لندن حيث يقيم منذ سنوات.

والرجان، البالغ من العمر حوالي 73 عامًا، متهم بعدة قضايا تعود إلَّى فترة قيادته تستثمر أموال المتقاعدين فِيْ الكويت وخارجها، منها الاشتباه فِيْ اختلاس وخيانة الأمانة وسوء إدارة وغسيل أموال.

فِيْ عام 2016، أصدرت محكَمْة الجنايات الكويتية حكَمْا بالسجن 10 سنوات على الرجعان غيابيا، لأنه كان خارج الكويت. وقد تم تعميم الحكَمْ على الشرطة الدولية (الانتربول).

فِيْ عام 2017، اعتقلته شرطة لندن بناء على طلب كويتي، لكن عملية تسليمه للكويت لم تتم.

أعلنت الكويت عام 2022 أن المحكَمْة الإنجليزية العليا فِيْ لندن أصدرت حكَمْا بمصادرة 847 مليون دولار على أصول الرجعان وإلزامه بالكشف عَنّْ جميع أصوله حول العالم.