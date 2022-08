وفاة أنطوانيت نجيب.. وهذا ما قالته تماضر غانم عَنّْ آخر تواصل بينهما

توفِيْت الفنانة السورية أنطوانيت نجيب، صباح الأربعاء، عَنّْ عمر يناهز 90 عاما، بمنزلها بالعاصمة دمشق بعد معركتها مع المرض.

قال رئيس فرع دمشق لاتحاد الفنانين تماضر غانم، فِيْ اتصال هاتفِيْ لـ “العرب اليوم”، إن الفنانة الراحلة تعبت مساء الثلاثاء بعد عملية غسيل الكلى التي تخضع لها بانتظام، وبينما كان غانم يمزح معها. . أخبرتها الفنانة أنطوانيت أنها تفتقدها كثيرًا، فأجابت “غدًا، لكن. الموت، ستفتقدني كثيرًا”.

وعبرت غانم عَنّْ أسفها وحزنها لرحيل أنطوانيت نجيب، مشيرة إلَّى أن الفنانة أعطت الكثير للدراما السورية وميزت نفسها بلطفها وحنانها ودعمها للفنانين فِيْ مراحل عديدة.

كَمْا نعى فرع نقابة الفنانين بدمشق عبر صفحته الرسمية على فِيْسبوك، قائلاً “ينعى فرع دمشق لاتحاد الفنانين رحيل الزميلة الفنانة أنطوانيت نجيب، وسنبلغكَمْ لاحقًا بتاريخ الجنازة. الدفن ومَوعِد العزاء .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. وليكن ذكره خالدا “. .

تعتبر المتوفاة من رواد المسرح والسينما فِيْ سوريا، حيث واصلت عملها الفني بعد ارتباطها بالسينما، وفِيْ عام 1973 قدمت فِيْلمي “شقة الحب” و “المرأة الحائرة”، وفِيْ عام 1976 شاركت فِيْ فِيْلم “العشق الممنوع”.

ظهرت العديد من الأعمال فِيْ الدراما التلفزيونية بما فِيْ ذلك The Hard Steps، The Prey، We Were Friends، Retribution، The Brotherhood of Filth، The Days of Rage، The Damned، Qishani’s Bath، When Love Dies، The Four Seasons، Echo of the Soul، أناس من الحب، الُغُزو، الهارب، الدبور، وغيرهم الكثير. .

كانت الشائعات قد تبعت الفنانة الراحلة كثيرًا قبل وفاتها، خاصة بعد أن علم الكثيرون أنها تخضع لغسيل الكلى فِيْ المستشفى، فِيْما قالت المتوفاة سابقًا لـ “العرب اليوم” إنها تشعر بأنها لا تزال فِيْ الخامسة والسبعين من عمرها وجميلة، ولم تغادر. لها. حالتها الصحية تؤثر عليها، لكنها تحافظ على حياتها وأسلوب حياتها بشكل طبيعي.

كَمْا أعرب عَنّْ أسفه لما وصل إليه المجتمع الفني اليوم، قائلاً إن أكثر ما يضايقه هُو أفعال عدم الالتزام بالمواعيد، وعدم احترام المهنة، وازدراءها وعدم فهمها بشكل صحيح، وعدم الصدق فِيْ نقل أي قضية على الإطلاق. .