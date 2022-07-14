وفاة إيفانا ترمب.. وهذا أول تعليق للرئيس الأميركي السابق

توفِيْت الزوجة الأولى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إيفانا ترامب، يوم الخميس 14 يوليو / تموز عَنّْ 73 عاما.

أعلن ترامب وفاة زوجته السابقة فِيْ منشور على منصة التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، قائلاً “أنا حزين جدًا لإبلاغ كل من أحبها، بما فِيْ ذلك الكثيرين، بوفاة إيفانا ترامب فِيْ منزلها فِيْ نيو سيتي”. يورك”.

أشارت تقارير دولية إلَّى أن إيفانا ترامب توفِيْت بعد مرضها فِيْ الأيام الأخيرة، أثناء تلقيها العلاج فِيْ مستشفى أمريكي بعد تدهُور حاد فِيْ صحتها.

وقالت عائلة ترامب فِيْ بيان “كانت والدتنا امرأة رائعة قوة تجارية، ورياضية عالمية، وجميلة متألقة، وأم وصديقة محبة”.

عارضة الأزياء التشيكية إيفانا زيلنيكوفا هِيْ الزوجة الأولى لدونالد ترامب، ولديها ثلاثة أطفال، دونالد جونيور وإيفانكا وإريك ترامب.

تزوجت إيفانا ترامب، التي نشأت فِيْ ظل الحكَمْ الشيوعي فِيْ جمهُورية التشيك السابقة، من دونالد ترامب فِيْ عام 1977، لكنهما انفصلا فِيْ عام 1992 بعد 15 عامًا من الزواج.

يشار إلَّى أنه فِيْ تصريحات مثيرة للجدل، كشفت إيفانا ترامب أن ترامب لم يكن ليبلغ ما هُو عليه اليوم بدونها.

زعمت إيفانا أنها كانت تربطها بالرئيس السابق علاقة ودية، حيث تحدثت مرة واحدة فِيْ الأسبوع، وقالت إنها شجعته على الاستمرار فِيْ استخدام تويتر.

وقالت المتوفاة إيفانا وقتها، خلال مقابلة مع قناة سي بي إس الأمريكية، إنها فخورة بأطفالها الثلاثة، إيفانكا وإريك ودونالد جونيور، مؤكدة أن اندماجها فِيْ الحياة السياسية لوالدها كان فقط بسبب ذكائها. ..

كَمْا نشرت زوجة ترامب الأولى مذكراتها الشخصية، Raising Trump، فِيْ عام 2017، والتي ناقشت فِيْها طلاقها الفوضوي من ترامب، ومعاناتها وأطفالها، ودوره البارز فِيْ حياتها.

أعلنت إيفانا ترامب انفصالها عَنّْ صديقها وزوجها السابق روسانو روبيكوندي فِيْ عام 2017.

تزوجت إيفانا من روسانو عام 2008 فِيْ حفل فخم تقدر قيمته بثلاثة ملايين دولار فِيْ قصر مار الاجو الفاخر، لتنفصل عَنّْه بعد عام، وبعد ذلك كانت علاقتهما جيدة، ولكن كعشاق، وليس كزوجين. 10. السنوات التي انتهت فِيْ الانفصال النهائي.

قالت إيفانا إنها تريد أن تكون امرأة حرة ولديها الكثير من المال، موضحة “أحب أن يكون لدي أصدقاء ولدي الكثير من الرجال الذين يأخذونني لتناول الغداء والعشاء والمناسبات الخيرية. لكنني لا أريد أن أكون مرتبطا “.