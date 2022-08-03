وفاة ابنة شقيقة ديا ميرزا بحادث سيارة مأساوي.. والنجمة الهندية مصدومة

تعيش ممثلة بوليوود ديا ميرزا ​​مأساة كبيرة بعد وفاة ابنة أختها الصغيرة، تانيا كاكدي، فِيْ حادث سيارة مأساوي فِيْ حيدر أباد، الهند، فِيْ الساعات الأولى من يوم الاثنين الماضي.

اتصلت ديا ميرزا ​​بشكل مؤثر بابنة أختها، وشاركت صورة لها مستلقية على الأريكة وابتسامة على شفتيها، واصفة إياها بأنها طفلتها وكتبت “ابنة أخي. طفلي. ذهبت إلَّى النور. أتمنى أن تجد السلام والحب أينما كنت، حبي … كنت تبتسم دائمًا فِيْ قلوبنا وستمتلئ العوالم العليا بمزيد من الضوء وأنت ترقص وتبتسم “.

كَمْا نشر صورة لم شملهما على Instagram وكتب “أتذكر صرخات” ديا ماشي “التي كانت تملأ قاعات منزلي فِيْ مومباي فِيْ كل مرة يأتي لزيارتي … لقد أحضر ببراءته أنه يمكن أن يكون مضللة فِيْ بعض الأحيان. “، ضحكة كانت معدية دائمًا، فضول يستحق التحفِيْز، وحب خاص جدًا، سأحمله فِيْ قلبي إلَّى الأبد. لأنني الآن أعرف أنه، مثل أي شخص يعرفها، سأفتقد أن تكون محبوبًا من قبلها دون قيد أو شرط.

وتابع “كانت تانيا مثل ابنتي الأولى من نواح كثيرة. على الرغم من أنه لم يأخذ الأمر على محمل الجد، إلا أنه كان معَنّْا دائمًا ويجب أن أصدق أنه كان يعرف ذلك دائمًا. الاستماع إليها، وإرشادها، وتدليلها، وتوبيخها منحني المزيد من الفرح، بسبب ابتسامتها الشيطانية وعَنّْاقها الشديد، أنا ممتن جدًا لها “.

تتذكر ضياء طفولة تانيا قائلة “عَنّْدما كانت طفلة كانت ترسم على القماش. عَنّْدما كبرت كان الوجه البشري هُو رسمها. لم ترغب أبدًا فِيْ تغيير ما هُو جميل فِيْ طبيعة الإنسان، بل أرادت بالأحرى أن اخراج الافضل “منهم”.

عبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عَنّْ دعمهم وتضامنهم مع الفنانة الهندية، بما فِيْ ذلك أقرانها فِيْ الوسط، الذين عبروا عَنّْ حزنهم على مأساتها.كتبت مصممة المجوهرات فرح خان علي (أخت سوزان خان) “أتمنى أن تكون النجمة اللامعة فِيْ السماء.

كتب الممثل غوراف كابور “آسف لسماع ذلك. خالص التعازي.” وأضاف جول باناج “أصدق التعازي”.

الحادث الذي اختطفت فِيْه تانيا

فِيْ تفاصيل الحادث المأساوي، كانت تانيا كاكدي، 25 عامًا، وأصدقاؤها الأربعة يغادرون مطار راجيف غاندي الدولي فِيْ حيدر أباد، فِيْ سيارة يقودها صديقها ميرزا ​​علي.

ولأن فتحة السقف كانت مفتوحة، أصيبت تانيا بجروح خطيرة فِيْ رأسها كَمْا أصيبت يدها اليمنى بجروح خطيرة. تم نقلها على الفور إلَّى مستشفى العثمانية العام لتلقي العلاج المناسب، لكنها للأسف أنفاسها الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلَّى أن تانيا هِيْ ابنة زعيم مؤتمر تيلانجاما، فِيْروز خان، وكانت خبيرة تجميل.

من ناحية أخرى، ستظهر الممثلة الهندية ضياء ميرزا ​​فِيْ فِيْلم Anupaf Sena القادم بهِيْد، وتعمل أيضًا على تصوير فِيْلم تارون دوديجا دك داك، والذي ستقوم ببطولته تابسي بانو، وراتنا باتاك شاه، وفاطمة سناء شيخ، وسانجانا سانجوي.

جدير بالذكر أن ضياء متزوجة من فِيْبهاف ريخي، وقد أقاما حفلة خاصة فِيْ مومباي فِيْ فبراير 2022 واستقبلت ابنهما “أفِيْان” فِيْ مايو من نفس العام.