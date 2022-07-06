وفاة الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو.. هذا آخر ما قاله بشأن النفط والغاز

أعلن الرئيس التنفِيْذي لشركة البترول الوطنية النيجيرية ميلي كياري، اليوم الأربعاء، وفاة السيد.

وقال كياري على تويتر “فقدنا المحترم محمد سانوسي باركيندو”، موضحة أن الوفاة حدثت فِيْ حوالي الساعة 11 مساء أمس الثلاثاء، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز”.

وأضاف أن الوفاة “خسارة كبيرة لأسرته المباشرة والمجلس الوطني للبترول وبلدنا نيجيريا وأوبك ومجتمع الطاقة العالمي”.

وأشار كياري إلَّى أن باركيندو توفِيْ بعد ساعات من اجتماعه بالرئيس النيجيري محمد بخاري وإلقاء الخطاب الرئيسي فِيْ قمة للطاقة فِيْ أبوجا.

وقال باركيندو فِيْ الخطاب إن قطاع النفط والغاز “محاصر” بسبب سنوات من نقص الاستثمار، مضيفًا أن نقص الإمدادات الناتج يمكن أن يتحسن إذا سمح بتدفق إنتاج إضافِيْ من إيران وفنزويلا.

6 سنوات على رأس منظمة أوبك

كان باركيندو، 63 عامًا، فِيْ الأسابيع الأخيرة من ولايته التي استمرت ست سنوات على رأس منظمة أوبك، وترأس أمانتها العامة فِيْ فِيْينا. وكان قد عاد إلَّى أبوجا استعدادًا لمنصبه فِيْ منظمة أوبك.

أشرف باركيندو على واحدة من أكثر الفترات تعقيدًا فِيْ تاريخ المنظمة، بدءًا من إنشاء تحالف أوبك + بعد أشهر فقط من تعيينه فِيْ صيف عام 2016. وقد أدى ذلك إلَّى دخول المجموعة فِيْ شراكة لم يكن من الممكن تصورها سابقًا مع غير الأعضاء مثل روسيا.

انخرط باركيندو فِيْ فورة من الدبلوماسية للجمع بين منتجي النفط، والتقى شخصياً بقادة من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

شهدت فترة ولايته سلسلة من التخفِيْضات فِيْ الإنتاج بهدف الحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية، وبلغت ذروتها فِيْ خفض غير مسبوق خلال جائحة COVID-19 فِيْ عام 2022.

وكان من المقرر أن يتولى خليفته الكويتي هِيْثم الغيص المنصب مطلع الشهر المقبل.