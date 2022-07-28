وفاة الامير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز ال سعود

العاجلة وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعودأعلنت بعض الروايات الرسمية داخل المملكة العربية السَعُودِيْة عن وفاة الأمير عبد الحرمين بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، حيث صدر منشور عبر المصادر المسؤولة جاء فِيْه “الوفاة العاجلة للأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود “. جاء ذلك القرار الصادر صباح اليوم الأربعاء 28 ذي الحجة 1443 هـ، الموافق 27 يوليو 2022.

وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود على وجه السرعة

توفِيْ الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، صباح اليوم الأربعاء، 27 يوليو 2022، على رحمة الله تعالى، وسيصلي ليوم غد الخميس 29 ذو الحجة 1443 هـ، الذي يصادف شهر يوليو. . 28/2022 / بعد ظهر الغد، فتكون الصلاة بمسجد الإمام تركي بن ​​عبد الله بالرياض.

وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود

أعلن الأمير محمد بن عبد الرحمن، صباح اليوم، وفاة والده صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، بعد صراع طويل مع المرض. ومصيره ينعي والدي العزيز وأبي وجزء من قلبي الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز الذي وافته المنية صباح اليوم رحمه الله تعالى.

الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود

أُعلن فِيْ الصحف الرسمية للملكة بتاريخ 9 ذو الحجة 1443 هـ أن الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد آل سعود يعاني من مشكلة صحية، وأنه نُقل إلى المستشفى، مع تحسنه الأولي بعد إدخاله إلى المستشفى. وبعد وفاته نعى عليه الأمراء والنشطاء والإعلاميون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعين بالرحمة والمغفرة، ورحمه الله تعالى.