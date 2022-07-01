وفاة الرحالة والأديب محمد بن ناصر العبودي عن عمر ناهز الـ100 عام

نعى كثير من المواطنين الشيخ والكاتب محمد بن ناصر العبودي المتخصص في الدفاع والرحالة المعروف الذي توفي عن 97 عاما، وسيصلي عليه بعد صلاة الظهر غدا السبت في الجوهرة البابطين. مسجد شمال الرياض.

صلاة من أجل رحمة العبودية العتيقة

وأعلن صالح العبودي ابن شقيق الفقيد وفاة عمه طالبًا الرحمة والمغفرة، وتفاعل معه كثير من المتابعين، حيث قال الدكتور عبد المسند “جزاكم الله خيرًا وأطيب العزاء والعفو”. . أمواتكم إنا لله وإنا إليه راجعون وثقل ميزانهم.

قال خالد الخضير إنا لله وإنا إليه راجعون .. الله يغفر له ويرحمه الله ويرحم موتانا وموتى المسلمين ويسكن في أعالي الجنة في الجنة والله فعل خدمة أن الشيخ نخب العلم والإسلام والمسلمين في ميزان حسناته ”.

من هو محمد بن ناصر العبودي

يُعرف العبودي بأنه أحد رواد كتابات السفر في المملكة، حيث وطأ قدمه في معظم أنحاء العالم ولديه ما يقرب من 200 كتاب عن كتابات السفر.

ولد محمد بن ناصر بن عبد الرحمن العبودي في مدينة بريدة عام 1345 هـ، وتعلم في مدارسها وقرأ مشايخها في حلقات الدروس بالمساجد.

شغل مناصب مختلفة، منها إدارة المعهد العلمي ببريدة لمدة سبع سنوات، ثم أمين عام الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لمدة 13 عامًا، ثم نائب عميد الجامعة لمدة عام، ثم أمين عام الدعوة الإسلامية بالمرتبة الخامسة عشرة.، برتبة وكيل وزارة لمدة ثماني سنوات، ثم المنصب الحالي كنائب أمين عام لرابطة العالم الإسلامي الآن في مرتبة ممتازة.

الكتب والقواميس

ومن أشهر أعماله معجم بلاد القصيم في ستة مجلدات والأمثال العامية في نجد في خمسة مجلدات. ألف مخطوطات لأكثر من مائة مؤلف، بعضها في عدة مجلدات، وكتب عن السفر وأحوال المسلمين لم يكتبها أحد، فقد ألف 168 كتابًا، طبع منها 78 كتابًا.

وحصل العبودي على وسام الاستحقاق في الأدب، وعضوًا في مختلف اللجان الأدبية والإدارية، وعضوًا فخريًا في الجمعية الجغرافية السعودية، وعضوًا فخريًا في الجمعية التاريخية السعودية.