تفاصيل وفاة الشاب محسن الزياني بطلق ناري في البساج ، عن الحديث عن وفاة الشاب محسن الزياني بطلق ناري في مدينه البساج في تونس فقد اظهرت وكاله الانباء التونسية خبر وفاة محسن الزياني بطلق ناري في مدينه البساج في يوم الاربعاء السابع من شهر سبتمبر لعام 2022، وأفادت مصادر ان محسن الزياني تم نقله الى المستشفى بسرعه بعد اطلاق النار عليه وقد توفي في المستشفى، وقامت الشرطة بالتحقيق في ملابسات هذه الحادثة في معرفه من اطلق النار والسبب الرئيسي لإطلاق النار.

فاة الشاب محسن الزياني

بعد هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت في تونس بإصابة الشاب محسن الزياني بطلق ناري فقد قامت لجنه الجمهورية حزب العمال في تونس في تعزيه الفقيد محسن الزياني وطالبت الحكومة بمحاسبة قاتل محسن الزياني، وحملت قيس سعيد وحكومته مسؤوليه الجريمة التي حصلت للشاب وان هذه الجرائم لن تسقط الا بالتقادم وسيتم محاسبه المسؤولين على مثل هذه الجرائم البشعة.

تفاصيل وفاة الشاب محسن الزياني

وقال احد القيادات في شرطه تونس ان الشاب كان في عمر الزهور ووقع قتيلا اثر حادث مروع ولم تكن المبررات لمقتل مثل هؤلاء الشباب، ويجب على الدولة فتح تحقيق لتحميل كافة المسؤولين عن الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه الأمور البشعة، وقال أيضا الرجاء الانتباه الى الصحف والشبكات التي تنقل مثل هذه الاخبار بشكل كبير وتبث الفتنه في المجتمع، ويتم فتنه المجتمع بالأكاذيب والاشاعات من الفيديوهات القديمة التي تنشر والصور البشعة، فهذا امر جديد بمقتل محسن الزياني ولا داعي لاقتناء الصور القديمة ونشرها من جديد.

مقتل محسن الزياني

وفقه مصادر رسميه للصحف انه في يوم الأربعاء في السابع من شهر سبتمبر لعام 2022 تم أصابه الشاب محسن الزياني اثناء تهريبه للمخدرات في منطقه المساج في العاصمة التونسية، وافادت مصادر رسميه في الإدارة العامه للديوان ان المصلحه قد حصلت على معلومات بتواجد سياره تحمل كميه كبيره من السجائر المهربه في منطقه البساج، فتم توجيه دوريها الى المكان وقتها وتم أصابه الشاب محسن الزياني اثناء هجوم الشرطة على السيارة.

لهذه الجرائم التي تحدث بشكل مروع في تونس وفي كافه البلاد العربية، و بصعوبة الأوضاع الاقتصادية للعامل التونسي والعربي بشكل عام، تزداد نسبه المخدرات وهذا يزيد من خطورة الجرائم التي تحصل علما بان التفريط في مثل هذه الأمور يودي بحياة الشعب التونسي في خطر وكافه الشعوب العربية.