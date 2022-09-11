سبب وفاة الشاعر اللبناني محمد علي شمس الدين، توفي محمد علي شمس الدين يوم الاحد الحادي عشر من سبتمبر لعام 2022 وذلك بعد وعكة صحيه المت به، حيث لازمه المستشفى عده ايام وانتهى بوفاة شمس الدين، وقامت ابنة الشاعر رباب بنعي والدها الشاعر محمد علي شمس الدين على الفيسبوك قائله في مزيد من الرضا والتسليم اللبناني وجبل عامل فقيدنا محمد علي شمس الدين فرثته بقصيده على الفيسبوك بعد وفاته.

محمد شمس الدين ويكبيديا

وبالحديث عن محمد شمس الدين فهو شاعر واديب لبناني ولد في جبل عامل في جنوب لبنان، وتوفي في الحادي عشر من سبتمبر لعام 2022، فهو مواطن لبناني الاصل وعضوا في اتحاد الكتاب اللبنانيين واتحاد الكتاب العرب، ودرس محمد علي شمس الدين في الجامعة اللبنانية وحصل على الدكتوراه، ويعمل اديبا وشاعرا وكاتبا ويتقن اللغه العربيه والانجليزية.

سبب وفاة الشاعر محمد شمس الدين

توفي الشاعر اللبناني محمد شمس الدين في يوم 11/9/2022م، اثر وعكة صحية المت به، قدم الشاعر اللبناني الشهير شمس الدين الكثير من القصائد الشعريه ويعتبر شمس الدين من طليعه شعراء الحداثه في العالم العربي الوطن العربي، بدا شعره منذ عام 1973 وشارك في الكثير من المهرجانات الشعريه في البلاد العربيه، وكتب الكثير من المقالات الادبيه والنقديه في الادب والفكر العربي، كان عضو في هيئه اتحاد الكتاب اللبنانيين وعضو في اتحاد الكتاب العرب وعضو شرف في رابطه الكتاب الاردنيين، في عام 2011 على جائزه العويس الشعرية، تم ترجمه اشعاره الى اللغه الفرنسيه والانجليزية والأسبانية.

مؤلفات محمد شمس الدين

الف الشاعر شمس الدين العديد من الكتب والقصص والقصائد ومن اهمها قصيده مهربه الى حبيبتي اسيا وغيم لاحلام الملك المخلوع والعديد من القصائد سنذكرها في نقاط:

قصائد مهرّبة إلى حبيبتي آسيا

غيم لأحلام الملك المخلوع

أناديك يا ملكي وحبيبي

الشوكة البنفسجية

طيور إلى الشمس المرّة

أما آن للرقص أن ينتهي

أميرال الطيور

ممالك عالية

النازلون على الريح

اليأس من الوردة

كرسي على الزبد

كان للشاعر اللبناني شمس الدين العديد من الأمور التي جعلت منه فخرا للبنان وللعرب بشكل عام، والف العديد من الكتب مثل كتاب الطواف وكتاب الإصلاح الهادئ وكتاب غنوا غنوا قصص للاطفال، والعديد من الكتب وتوفي في الحادي عشر من شهر سبتمبر لعام 2022 عن عمر يناهز 80 عاما.