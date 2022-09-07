وفاة الشيخ وحيد سليمان كبير محفظي القرآن في الإسماعيلية، وحيد سليمان هو من كبراء محافظي القرآن الكريم في الإسماعيلية توفي اليوم الأربعاء في جمهورية مصر العربية، وعرف محفظ القرآن الكريم في الإسماعيلية بالوجه البشوش حيث أوصى قبل وفاته بخطف المصحف الشريف على قبره.

تفاصيل وفاة كبير محافظة القرآن الكريم في الإسماعيلية

محفظ القران الكريم وحيد سليمان المتقن للقران الكريم في الإسماعيلية والذي عرف بالضحكة البشوشة والصوت المعروف في التلاوة وخرج آلاف من حفظه القرآن الكريم الذين تربوا على أيديه في مركز مدينة أبو صوير في الإسماعيلية وترك أثر طيب في كل منزل من منازل القرية بجمهورية مصر العربية، وعندما انتشر خبر وفاته ساد الحزن في مراكز مدينة أبي سوير بعد إعلان خبر وفاة الشيخ وحيد سليمان وهو من أحد أبرز محافظ القرآن الكريم واحديا ألائمه المشهورين في المحافظة.

ما هو سبب وفاة الشيخ وحيد سليمان

توفي الشيخ وحيد سليمان في صباح اليوم الأربعاء بعد تعرضه لازمة مرضية فقد دخل المستشفى على إثراء هذه ألازمه التي تعرض لها وتلقى العلاج لعده أياما وقال نجله محمد وحيد الإمام بمديريه أوقاف الإسماعيلية إن والده عمل طوال حياته محفظ القرآن الكريم منذ سبعينيات القرن الماضي.

من هو الشيخ وحيد سليمان

الشيخ وحيد سليمان هو الذي ترعرع في بيت القرآن وكان يعمل في تحفيز القرآن ويعتبر من أشهر المشايخ في مركز أبو صوير وعمل جاهدا في انتشار الكتاب بالمنطقة الريفية بجمهورية مصر العربية سوف تقام بمركز شباب الوراوره في صوير.

مسابقات وجوائز الشيخ وحيد سليمان

حصل الشيخ وحيد سليمان على عدة مسابقات دولية ومحلية خاصة بتحفيظ القرآن الكريم وحصل على مراكز متقدمة بشكل مستمر في محافظة الإسماعيلية واستضافته العديد من القنوات الفضائية وكانت سيرته العطرة على لسان كل حافظ للقرآن الكريم في جمهورية مصر العربية سعودي ساب علاقته الوطيدة خلال مسيرته الخاصة بحفظ القرآن الكريم.

بعد اعلان خبر وفاة الراحل الشيخ وحيد نشر المواطنين عبارات التعازي وصور عبر حساباتهم رسمية تعبر عن الحزن الذي ساد في المنطقة العربية المصرية بوفاة الراحل وحيد سليمان.