سبب وفاة الطالب التونسي سليم الدريدي في كندا ، سليم الدريدي الطالب التونسي الذي لقي مصرعه صباح اليوم الخميس بسبب الإهمال الطبي حيث أذنت النيابة العامة في مدينة مونتريال الكندية بفتح تحقيق في الموضوع بسبب الإهمال الطبي الناجم عن وفاة الطالب التونسي سليم الدريدي يوم الجمعة الماضي، فقد تدهورت الحالة الصحية إلى الطالب التونسي سليم وهذا مما تعرض إلى الوفاة على الفور.

هل مات الطالب التونسي في مونريال

قررت النيابة العامة في مدينة نورينيال التحقيق في حادثة وفاة الطالب التونسي سليم الدريدي يوم الجمعة فقد فتحت تحقيقا في الحادثة بسبب الإهمال الطبي الناجم عن وفاة الطالب التونسي ونشرت الصفحة الرسمية التونسية في كندا تقريرا طبيا للجنة التشريح عن حالة وفاة ناجمة عن التهاب رئوي وأشارت أن الطالب المرحوم توجه للقسم الطوارئ في المستشفى على سيارة إسعاف ورفضوا علاجه مما زاد في تعكر حالته الصحية وفارق الحياة صباحا لتكشف شقيقته حقيقة الوفاة عند عودتها من الجامعة وفقه ذلك المصدر.

من هو الطالب التونسي سليم الدريدي

الطالب التونسي سليم الدريدي الذي توفي باشتباه خط طبي توفي ظهر يوم الجمعة على الأثر نوقه قلبيه ويظهر أن الفقيد غدا حسب الألم ليلة البارحة ونقل على إثرها إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وتم إعطاؤه دواء لتسكين الألم ولكنه يوم الجمعة فارق الحياة، على إسراء نوبة قلبية حادة.

سبب وفاة الطالب سليم الدريدي

بعد أن تدهورت الحالة الصحية للطالب سليم الدريدي أدت إلى وفاته على الفور وكان إمكانية وجود علاقة بين الوفاء والدواء الذي أخذه الطالب سليم وبالتحديد أن هناك وجود خط طبي في التشخيص وأكلت النيابة العامة أن الطالب تعرض إلى سكته قلباه وتم نقل جثمان سليم البريد إلى التشريح لتحديد سبب الوفاة أسأل الله له الرحمة وأن يرزقه أهله وذويه الصبر والسلوان، وناده محافظة السلط التونسية متابعة الموضوع في حال وجود خط طبي.

الطالب التونسي سليم الدريدي لقي مصرعه بسبب الإهمال الطبي الذي تعرض له في المستشفيات فقد تدهورت حالته الصحية وانتقل إلى رحمة ربه يوم الجمعة الماضي وقامت النيابة العامة بالتحقيق بهذا الموضوع.